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06.08.2019 18:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Как Ачинск возвращается к нормальной жизни после взрывов на военном складе

Текст: Алексей Бондарев (Красноярск - Ачинск)
Корреспонденты "РГ" побывали в Ачинске, чтобы своими глазами увидеть, что сейчас происходит в городе.

Трасса, проходящая через город, - важная транспортная артерия. Поскольку выезд из Ачинска, ведущий в сторону военной части, был полностью перекрыт, на подъездах к городу с другой стороны скопились сотни большегрузов. Мы приняли решение немного прогуляться за импровизированный кордон, состоящий из такой же большегрузной фуры, стоящей поперек дороги, и стандартного заграждения. Патруль из двух сотрудников полиции откровенничать не спешит:

- Есть приказ. Когда откроют - не знаем. Как решит оперативный штаб.

Идем мимо них по совершенно пустому многополосному мосту. Сбоку мрачноватое общежитие, во дворе которого о чем-то беседуют двое мужчин.

Фото: Reuters
Один человек погиб в результате взрывов на военном складе под Ачинском

- Говорят, что до нас долетало. По-моему, чушь. Ну, может, где стекла и вылетели, - говорят ачинцы. - А с общей эвакуацией власти подстраховаться хотели. Про Каменку в интернете тоже ужасы сочиняют. Мол, ее с лица земли снарядами снесло. Сами подумайте, чтобы было бы в таком случае со всем ее населением. Кого там было эвакуировать?

Идем дальше и натыкаемся на АЗС. На заправке - ни души. Но оператор на месте. Женщина смущается таким вниманием:

- Ни одной машины к нам не заехало. Зачем сегодня рабочий день сделали - не знаю…

К вечеру 6 августа режим ЧС в Ачинске был снят. Были назначены дополнительные рейсы электричек и автобусов из Красноярска, куда многие ачинцы уехали накануне. Мэрия заявила, что город возвращается к нормальной жизни.

Напомним, взрыв на складах Минобороны в Красноярском крае произошел вечером 5 августа. Ситуация была настолько серьезной, что рассматривалась возможность полной эвакуации 100-тысячного города.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Планировалось эвакуировать порядка 11 тысяч человек из города Ачинска и 5,5 тысячи - из Ачинского района. Но в пунктах временного содержания реально зарегистрировалось гораздо меньшее количество жителей, поскольку значительная часть самостоятельно устроилась у родственников. Нам удалось избежать серьезных последствий, и сейчас мы делаем все, чтобы все как можно скорей вернулись домой.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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