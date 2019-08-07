Возвращение Порошенко удивило на Украине многих: за время его отсутствия эксперты и политические противники на разные лады повторяли мысль, что речь идет о бегстве от уголовного преследования - на момент вылета против экс-президента было открыто 11 уголовных дел, а за время отсутствия возбудили еще три, причем последнее - в Панаме. Иными словами, Порошенко на Украине не ждали вплоть до сентября, когда начнет работу Верховная рада девятого созыва, и он, как глава фракции "Европейская солидарность" после принесения депутатской присяги вновь обретет неприкосновенность.

Вероятно, для такой смелости у Порошенко есть достаточные основания. Так, за день до его прилета генеральный прокурор Юрий Луценко разъяснил украинским СМИ, что по всем уголовным делам Порошенко пока проходит в статусе свидетеля, что послужило для Порошенко зеленой сигнальной ракетой - подтверждением гарантий безопасности. Впрочем, это только видимый результат активных закулисных переговоров о своем будущем, которые Порошенко вел с украинскими и зарубежными "партнерами". Так, по сообщениям информированных сетевых источников, свой отпуск Порошенко потратил на встречи со всевозможными лоббистами, в том числе американскими. Еще одним косвенным подтверждением активной борьбы Порошенко за свободу и состояние стала его встреча с главным своим недоброжелателем и бенефициаром президентских выборов - Игорем Коломойским. Как рассказал в последнем интервью сам олигарх, их беседа состоялась еще в начале июня, до парламентских выборов. И несложно проследить, что с тех пор риторика подчиненных олигарху СМИ по отношению к Порошенко значительно смягчилась, а критика и нагнетание обстановки вокруг его фигуры сошли на нет.

Точка зрения

Ростислав Ищенко, украинский политолог:

В том, чтобы Порошенко оказался за решеткой, заинтересованы многие: ведь он олицетворял собой ту систему, которую сам под себя выстраивал. На нем действительно висит много уголовных преступлений. Народу необходимо бросить какую-нибудь жертву, и Порошенко - один из кандидатов. Сумеет он отбиться или нет - это уже другая проблема. Однако подавляющее большинство людей голосовало как на президентских, так и на парламентских выборах за то, чтобы его посадить.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

Я считаю, перспективы того, что уголовные дела против Порошенко дойдут до суда, и он будет арестован, существуют. Но тот факт, что экс-глава Украины вернулся на родину, говорит о том, что он считает возможным избежать уголовного преследования. Может быть он получил какие-то гарантии от американской стороны, может что-то еще. Если бы он знал, что его скоро изолируют, то не вернулся бы, а так он возвращается. Есть еще вероятность того, что Соединенные Штаты его, напротив, не примут и не защитят, и тогда у Порошенко есть только один выход - показывать, как притесняют оппозицию на Украине, и за счет этого попытаться избежать уголовного преследования.

Против Порошенко на Украине открыто свыше десятка уголовных дел

В недавнем интервью бизнесмен Игорь Коломойский сказал, что у него нет претензий к Порошенко...

Погребинский: Коломойский предельно циничный и неискренний человек. Он вроде встречался с Порошенко, и высказываются предположения, что он уже забрал у него кусок активов. И, возможно, он говорит ему в знак того, что доволен передачей активов: "Я хочу еще и не буду на тебя наезжать". Но это единственное объяснение. Порошенко, я уверен, является для Коломойского врагом, которому он хочет отомстить. В логике таких людей, как он, отомстить - это не значит глаз выбить. Это значит, что противника надо раздеть. И я думаю, что Коломойский уже сейчас этим активно занимается.

Получается, что если они смогут договориться, то до суда дела против Порошенко не дойдут?

Погребинский: Это если предположить, что президент Владимир Зеленский находится в кармане у Коломойского. Однако я не думаю, что это так, я думаю, что там все сложнее. Пока же факты таковы: раз Порошенко вернулся, значит, считает, что у него есть шанс не оказаться в тюрьме.

А Зеленского можно отнести к людям, заинтересованным в том, чтобы Порошенко понес наказание за свои преступления?

Погребинский: Зеленский же еще во время предвыборного выступления на стадионе сказал, обращаясь к Порошенко, мол: "Я не ваш оппонент, я ваш приговор". То есть он фактически угрожал тому уголовным преследованием и вел разговоры о том, что будут аресты. Но когда он стал президентом, у него на весах оказалось так много всего, что с проблемой Порошенко можно было не спешить.

Если Порошенко все же арестуют, что это будет означать для общественности Украины?

Погребинский: Она будет очень довольна. Но такой шаг возмутит меньшинство, которое голосовало за Порошенко. Эти люди не считают его "чистым на руку". Мои беседы со сторонниками Порошенко показывают, что они прекрасно понимают, что экс-президент вор и коррупционер, но они ему благодарны за то, что он сделал: превратил Украину в настоящего врага России. Для настроенных таким образом людей, которых на Украине примерно 20 процентов, Порошенко - человек, выполнивший их главные чаяния. И конечно, если его посадят, они будут протестовать, это не исключено.

Подготовила Ольга Онежская