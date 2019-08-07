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7 августа 2019 г. 13:35
Общество

"Сейчас на могиле Милютина всегда живые цветы"

Министр культуры Владимир Мединский напомнил о восстановленном памятнике последнему русскому фельдмаршалу
Это произошло, благодаря инициативе "Российской газеты" и журнала "Родина".
Воссозданный памятник на могиле Дмитрия Милютина незадолго до открытия. 2016 год. Фото: Сергей Куксин
Воссозданный памятник на могиле Дмитрия Милютина незадолго до открытия. 2016 год. Фото: Сергей Куксин

В 2015 году мы опубликовали материал "Последний приют последнего генерал-фельдмаршала. Кто поможет найти могилу выдающегося реформатора Российской армии Дмитрия Милютина?"

Фото: Сергей Куксин/РГ
Последний приют последнего генерал-фельдмаршала

Это военный министр Милютин подписал исторический Закон о воинской повинности, отменивший 25-летнюю службу и телесные наказания, утвердивший институт "офицеров запаса" и обязательное обучение солдат грамоте. Это Милютина боготворила русская армия. Это Милютина и его супругу (они прожили вместе 69 лет и умерли почти в один день) хоронила в 1912 году вся Москва.

Семейное захоронение Милютиных без надгробия главы семьи. Так все выглядело в 2015-м. / Артемий Гордеев

Их могилы на Новодевичьем исчезли в 1930-х, когда через семейное захоронение Милютиных прокладывались новые аллеи. "Родина" обратилась к заинтересованным ведомствам с просьбой восстановить надгробия. По указанию председателя Российского военно-исторического общества, министра культуры Владимира Мединского историки провели архивные изыскания. По дореволюционным снимкам были восстановлены надгробия фельдмаршала и его супруги - изготовление копий этих мемориалов взяло на себя РВИО. В июле 2016-го, накануне 200-летия со дня рождения Милютина, они были воссозданы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
У стен Новодевичьего монастыря воссоздали мемориал генерала Милютина

Вчера, после подписания соглашения РВИО и Россотрудничества о сохранении исторических памятников, министр культуры вспомнил о той истории:

- Многие проекты рождаются, благодаря средствам массовой информации. Например, журнал "Родина" и руководство "Российской газеты" обратило несколько лет назад наше внимание на забытую историю последнего русского фельдмаршала Милютина. Он не так много воевал, но как никто другой сделал много для преобразования русской армии в армию современную. Он автор и исполнитель военной реформы. У него удивительная судьба, у него удивительная семья, удивительная жизнь. Благодаря обращению журналистов нам удалось найти на Новодевичьем кладбище заброшенную могилу Милютина и его супруги - они умерли с шагом в три дня, прожив вместе лет шестьдесят, - и могилы эти восстановить. Сейчас в этом месте всегда живые цветы.

Мединский так же отметил, что обсуждалась возможность восстановления и дачи Милютина в Симеизе, которая находится в плачевном состоянии - об этом тоже писала "Родина":

- Не такая простая история, как оказалось… Но постепенно, благодаря прессе, такие особые люди нашей военной истории, которые могли бы дать пример многим военным реформаторам настоящего и будущего, возвращаются в нашу историческую память.

Фото: Артем Локалов
Как в колхозе имени Пушкина отреставрировали памятник поэту

Добавим, что "Родина" не только обращает внимание на памятники, которые нуждаются в реставрации, но и сама занимается восстановлением. Так, например, год назад вместе с народным художником России Дмитрием Тугариновым мы спасли от разрушения памятник Александру Пушкину в деревне Ашково Смоленской области.

Кстати, сейчас Тугаринов - автор памятника Александру Суворову на перевале Сен-Готард в Швейцарии - работает над скульптурой Минина и Пожарского. Она должна быть установлена в Ярославской области, откуда народное ополчение, сформированное ими, двинулось освобождать Москву от поляков в 1612-м.

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