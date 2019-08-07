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Рубрика: Легковые авто

Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai получила одобрение типа транспортного средства на новое поколение Sonata в спецификации для российского рынка. В скором времени должны начаться продажи седана.

Из документа становится понятно, что выбирать силовой агрегат покупателю не придётся: для Sonata предусмотрена пара из 2.5-литровой рядной "четвёрки" мощностью 179 л.с. (232 Нм) и гидромеханического 6-ступенчатого "автомата". Двигатель адаптирован для работы с бензином АИ-92 и выше.

Фото: Пресс-служба Kia.
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На родине автомобиль предлагается со 160-сильным "атмосферником" объёмом 2.0 литра и его версией на газе, отдача которой меньше и составляет 146 л.с. Также у седана есть тубоверсия, оснащённая 182-сильным мотором. В США, как и в России, для Sonata предусмотрен один двигатель - 193-сильный Theta3 объёмом 2.5 литра, который, к слову, будет основным для новой Kia Optima.

Предполагается, что продажи восьмого поколения Hyundai Sonata начнутся в РФ уже в этом месяце. Цена пока неизвестна. Купить седан прошлого поколения можно начиная от 1 344 000 рублей. В настоящее время для модели седьмой генерации доступны бензиновые 150-сильный 1.6 MPI и 188-сильный 2.4 GDI.

Ранее "Российская газета" сообщала, что производство нового Hyundai Sonata начнётся на заводе "Автотор" в Калининграде.

Фото: Пресс-служба Hyundai
Фото: Пресс-служба Hyundai.
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