Минобороны начало проливку территории военного склада под Ачинском

Минобороны РФ приступило к следующей фазе ликвидации ЧС на военных складах в Ачинском районе Красноярского края. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ведомстве, самолеты ИЛ-76 начали проливку территории военной части, где произошли взрывы.

На склады планируется сбросить несколько сот тонн воды за двадцать рейсов. Добавим, сегодня началось возвращение в Ачинск эвакуированных 5 августа граждан. Для чего организованы дополнительные электрички и автобусы из Красноярска.

Как сообщает "Интерфакс", саперы начали проверку на территории поселка Каменка, который находится недалеко от места ЧП. В населенном пункте работают более 100 специалистов противоминного центра, а также бронетехника инженерных войск.

Напомним, пожар на военном хранилище пороховых зарядов в Красноярском крае произошел в понедельник во время погрузочных работ. Огонь спровоцировал серию неконтролируемой детонации боеприпасов. Из ближайших населенных пунктов были эвакуированы порядка 16 тысяч жителей. Зона в 15 километров от места ЧП перекрыли. На территории Ачинского и Назаровского районов был введен режим ЧС. В результате происшествия погиб один человек, еще восемь пострадали. Всего за помощью медиков обратились 13 человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.