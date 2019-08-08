Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Американцы не признали эффективность подушек безопасности 15:00
МВД предложило переформатировать бывшие посты ДПС в "зоны отдыха" 13:11
Безопасность Tesla раскритиковали в министерстве транспорта 12:05
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport 11:04
08.08.2019 14:18
Рубрика: Легковые авто

Новый Renault Duster для России: рестайл или второе поколение?

Текст: Евгений Костин

Ранее "Российская газета" сообщала, что Renault Duster сменит атмосферный двигатель объёмом 1.6 литра на более современный и экологичный 1.3 Turbo. Появилась информация, когда ждать кроссовер с новым мотором.

Как пишет бразильский портал Autos Segredos, если всё пойдет в соответствии графиком, то Duster 1.3 Turbo Flex будет запущен в производство в первую неделю ноября 2020 года. Но это не означает, что второе поколение кроссовера (в Бразилии, как и в нашей стране, продаётся модель первой генерации) не появится раньше осени.

Фото: пресс-служба Renault
Renault Arkana: только появилась, а уже подорожала

По предварительным данным, Renault Duster встанет на конвейер в первой половине следующего года. И на первых порах его будут выпускать с работающим как на бензине, так и на этаноле мотором 1.6 SCe. В пару к нему можно выбрать 5-ступенчатую МКП или вариатор. "Турботройка", как ожидается, будет иметь отдачу под 170 л.с. и комплектоваться преселективной роботизированной трансмиссией.

Напомним, в Европе под брендом Dacia продаётся второе поколение Duster, которое уже получило новый двигатель объёмом 1.3 литра. Турбомотор заменил 115-сильный "атмосферник" объёмом 1.6 литра. Он агрегатируется исключительно с 5-ступенчатой МКП и доступен только для переднеприводных версий.

Фото: Пресс-служба DFM.
В России появился семиместный кроссовер за 1,2 млн рублей

Итак, в России, Индии и Бразилии представлено первое поколение Renault Duster. В Индии второй генерации не появится - там провели рестайлинг и приказали ждать до третьей итерации. В Бразилии, судя по всему, второе поколение Duster появится. И остаётся вопрос: каким путём пойдёт кроссовер в российской спецификации?

Третье поколение кроссовера, как известно, разрабатывается в Индии. Уже известно, что модель не получит дизельных моторов, а появиться она должна в 2023 году.

Renault готова на жертвы, чтобы стать мировым автогигантом
Эксперт раскрыл секрет многолетней службы двигателя
#Renault