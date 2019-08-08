Новый Renault Duster для России: рестайл или второе поколение?

Ранее "Российская газета" сообщала, что Renault Duster сменит атмосферный двигатель объёмом 1.6 литра на более современный и экологичный 1.3 Turbo. Появилась информация, когда ждать кроссовер с новым мотором.

Как пишет бразильский портал Autos Segredos, если всё пойдет в соответствии графиком, то Duster 1.3 Turbo Flex будет запущен в производство в первую неделю ноября 2020 года. Но это не означает, что второе поколение кроссовера (в Бразилии, как и в нашей стране, продаётся модель первой генерации) не появится раньше осени.

По предварительным данным, Renault Duster встанет на конвейер в первой половине следующего года. И на первых порах его будут выпускать с работающим как на бензине, так и на этаноле мотором 1.6 SCe. В пару к нему можно выбрать 5-ступенчатую МКП или вариатор. "Турботройка", как ожидается, будет иметь отдачу под 170 л.с. и комплектоваться преселективной роботизированной трансмиссией.

Напомним, в Европе под брендом Dacia продаётся второе поколение Duster, которое уже получило новый двигатель объёмом 1.3 литра. Турбомотор заменил 115-сильный "атмосферник" объёмом 1.6 литра. Он агрегатируется исключительно с 5-ступенчатой МКП и доступен только для переднеприводных версий.

Итак, в России, Индии и Бразилии представлено первое поколение Renault Duster. В Индии второй генерации не появится - там провели рестайлинг и приказали ждать до третьей итерации. В Бразилии, судя по всему, второе поколение Duster появится. И остаётся вопрос: каким путём пойдёт кроссовер в российской спецификации?

Третье поколение кроссовера, как известно, разрабатывается в Индии. Уже известно, что модель не получит дизельных моторов, а появиться она должна в 2023 году.