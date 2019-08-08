Ространснадзор проверит ДТП с автобусом под Новороссийском

На месте ДТП с автобусом и иномаркой работают представители Ространснадзора. После согласования с прокуратурой, ведомство проверит перевозчика, сообщили в надзорной структуре.

В июне 2019 года автобус прошел техосмотр. Транспортное средство 2013 года выпуска принадлежит санаторию Федеральной налоговой службы "Эллада". У санатория есть лицензия на перевозку пассажиров, условия соблюдения которой в настоящее время проверяются.

Согласно данным ФКУ Упрдор "Черноморье", дорога, на которой произошло ДТП с автобусом, была сухой, хорошо освещенной и отвечала всем нормативным требованиям.

"Движение на участке пересечения А-290 Новороссийск - Керчь и А-146 Краснодар - Верхнебаканский на момент ДТП осуществлялось в штатном режиме: ограничения движения отсутствовали, работы не проводились. Дорожное покрытие было сухим, чистым, отсутствовали разливы ГСМ, рядом расположен пост ГИБДД, технические средства организации дорожного движения отвечают требованиям", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, жуткая авария произошла в среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив. По данным ГИБДД, в 22.20 здесь столкнулись в лоб в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, 44 были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет". По факту ДТП также проводит проверку прокуратура региона.