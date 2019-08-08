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08.08.2019 06:24
Рубрика: В мире

Власти Венесуэлы в знак протеста прервали переговоры с оппозицией

Текст: Андрей Васильев
В четверг и пятницу правительство Венесуэлы пропустит очередной раунд переговоров с оппозицией, которые проводятся при посредничестве Норвегии. Это делается в знак протеста против нового пакета санкций США, направленных на отстранение президента Николаса Мадуро от власти, сообщило в среду министерство информации Венесуэлы.
Фото: EPA/RAYNER PENA Фото: EPA/RAYNER PENA
Фото: EPA/RAYNER PENA

Власти Боливарианской республики дали понять, что венесуэльская делегация выходит из раунда переговоров на Барбадосе, направленных на урегулирование политического кризиса в Венесуэле с представителями лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Обе стороны начали вести переговоры в июле, чтобы найти выход из политического тупика.

Фото: Edilzon Gamez/Getty Images
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"Венесуэльцы отметили, как лидер оппозиционной делегации Хуан Гуайдо пропагандировал действия, наносящие ущерб национальному суверенитету страны, - говорится в сообщении министерства информации. - Венесуэла готова пересмотреть механизмы этого процесса таким образом, чтобы его продолжение было эффективным и соответствовало интересам народа".

Как отмечает Reuters, президент США Дональд Трамп в понедельник наложил арест на активы правительства Венесуэлы в Соединенных Штатах и запретил гражданам США вести дела с правительством Мадуро, усиливая давление на него, вынуждая уйти в отставку.

Кроме того, сам Мадуро сообщил во вторник, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отдал приказ об его убийстве. Болтон также в очередной раз выразил поддержку "самоназванному" "президенту" Венесуэлы Хуану Гуайдо. "Мы стремимся к мирной передаче власти, но, как сказал президент Трамп с самого начала: все варианты на столе", - заявил Болтон. В среду сам Гуайдо заявил, что Мадуро "может помочь стране, оставив президентский дворец Мирафлорес", и тотчас после этого, по его словам, "американские санкции будут сняты уже на следующий день".

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