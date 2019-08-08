Власти Венесуэлы в знак протеста прервали переговоры с оппозицией

Власти Боливарианской республики дали понять, что венесуэльская делегация выходит из раунда переговоров на Барбадосе, направленных на урегулирование политического кризиса в Венесуэле с представителями лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Обе стороны начали вести переговоры в июле, чтобы найти выход из политического тупика.

"Венесуэльцы отметили, как лидер оппозиционной делегации Хуан Гуайдо пропагандировал действия, наносящие ущерб национальному суверенитету страны, - говорится в сообщении министерства информации. - Венесуэла готова пересмотреть механизмы этого процесса таким образом, чтобы его продолжение было эффективным и соответствовало интересам народа".

Как отмечает Reuters, президент США Дональд Трамп в понедельник наложил арест на активы правительства Венесуэлы в Соединенных Штатах и запретил гражданам США вести дела с правительством Мадуро, усиливая давление на него, вынуждая уйти в отставку.

Кроме того, сам Мадуро сообщил во вторник, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отдал приказ об его убийстве. Болтон также в очередной раз выразил поддержку "самоназванному" "президенту" Венесуэлы Хуану Гуайдо. "Мы стремимся к мирной передаче власти, но, как сказал президент Трамп с самого начала: все варианты на столе", - заявил Болтон. В среду сам Гуайдо заявил, что Мадуро "может помочь стране, оставив президентский дворец Мирафлорес", и тотчас после этого, по его словам, "американские санкции будут сняты уже на следующий день".