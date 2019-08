Дэвид Теннант не против сняться в юбилейном выпуске "Доктора Кто"

Шотландский актер Дэвид Теннант, самый любимый британцами Доктор Кто, судя по всему, не прочь воссоединиться со своими коллегами по культовому фантастическому сериалу для участия в съемках спецвыпуска, приуроченного к грядущему юбилею.

Согласно сложившейся традиции, формат отдельного эпизода (обычно выпускаемого к Рождеству) вполне вписывается в общую концепцию. Так, в 2013 году на экран вышел "День Доктора" (The Day of the Doctor), в котором приняли участие Десятый Доктор (Дэвид Теннант), Одиннадцатый (Мэтт Смит), Двенадцатый (Питер Капальди), а также обожаемый многими, классический Четвертый (Том Бейкер) и - новая фигура - Военный Доктор (Джон Херт).

Сам Теннант в интервью Radio Times добавляет: "Кто знает? Люди меня спрашивают об этом, как будто это мое решение. Мне кажется, исторически существует возможность для Докторов по возвращению в шоу, по крайней мере, в некоторой степени. Возможно, настанет такой момент, когда я чисто физически не смогу это сделать - ну, там, в костюм не влезу, или мои волосы перестанут стоять дыбом, как раньше", - мечтательно заключил он.

По его мнению, вопрос, конечно же, поднимут ближе к 2023 году, когда съемки юбилейного эпизода станут актуальными. Но окончательное слово все-таки не за ним. Как бы то ни было, ему было бы интересно вернуться. Теннант также почеркнул, что его связывают дружеские отношения с Мэттом Смитом, Питером Капальди и с нынешним, Тринадцатым Доктором, Джоди Уиттакер. С Кристофером Экклстоном (Девятым Доктором, с которого начался перезапуск сериала в двухтысячные) он близко не знаком, но с восхищением отзывается об актерских работах последнего.

Кроме того, некоторое время назад появились слухи о том, что, возможно, один из спин-оффов "Доктора Кто", сериал "Торчвуд", снова вернется на экраны с Дэвидом Теннантом и Билли Пайпер (спутницей Девятого Доктора по имени Роуз Тайлер), и действие новых эпизодов будет разворачиваться непосредственно после "Конца времени" (The End of Time), где Десятый Доктор уступил место Одиннадцатому.