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09.08.2019 20:12
Рубрика: Легковые авто

Продажи Nissan Almera завершились в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Компания Nissan окончательно свернула реализацию модели Almera в России, об этом сообщает "Автостат"

Производство седана завершилось еще в октябре прошлого года ("РГ" даже публиковала фото последней машины, которая сошла с конвейера), а до настоящего времени дилеры распродавали остатки.

Всего с начала года продажи седана составили 1431 экземпляр. Nissan не стал оставлять на конвейере устаревшую Almera, а обновлять модель посчитали нецелесообразным

Фото: www.arabgt.com
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Nissan Almera оснащалась исключительно бензиновым двигателем объемом 1.6 литра мощностью 102 л.с. Мотор работал в паре с 5-ступенчатой механической КП или 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. Народную любовь "бюджетник" получил за неприхотливость и цену, которая была в диапазоне от 688 000 до 869 000 рублей.

Как мы уже сообщали, освободившиеся мощности может занять SUV Nissan Kicks на той же платформе B0. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

В итоге в российской гамме марки остаются исключительно кроссоверы - X-Trail, Qashqai, Terrano, Murano. В середине июня Россию покинули две модели Nissan - Juke и GT-R. У кроссовера закончился жизненный цикл, а на уход спорткара повлияли небольшие продажи.   

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