В российском посольстве в Киргизии рассказали о ситуации в Бишкеке

В посольстве России в Бишкеке прокомментировали ситуацию в Киргизии после ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева.
"На утро 9 августа обстановка в столице спокойная", - написали дипломаты на официальной странице посольства в Twitter
"Попытки сторонников экс- президента дестабилизировать ситуацию в Бишкеке пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - отметили в дипмиссии.
Напомним, что Атамбаев сдался правоохранителям накануне после штурма его резиденции Кой-Таш. Попытку задержать экс-президента правоохранители предприняли еще 7 августа. Однако тогда сторонники Атамбаева оказали вооруженное сопротивление и не позволили этого сделать.
Попытки сторонников экс- президента дестабилизировать ситуацию в Бишкеке пресечены сотрудниками правоохранительных органов. На утро 9 августа обстановка в столице спокойная.— Посольство РФ в КР (@rusembkg) 9 августа 2019 г.