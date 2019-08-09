В российском посольстве в Киргизии рассказали о ситуации в Бишкеке

В посольстве России в Бишкеке прокомментировали ситуацию в Киргизии после ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева.

"На утро 9 августа обстановка в столице спокойная", - написали дипломаты на официальной странице посольства в Twitter

"Попытки сторонников экс- президента дестабилизировать ситуацию в Бишкеке пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - отметили в дипмиссии.

Напомним, что Атамбаев сдался правоохранителям накануне после штурма его резиденции Кой-Таш. Попытку задержать экс-президента правоохранители предприняли еще 7 августа. Однако тогда сторонники Атамбаева оказали вооруженное сопротивление и не позволили этого сделать.