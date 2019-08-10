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10.08.2019 13:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших от повторных взрывов под Ачинском продолжает расти

За медицинской помощью после взрывов на военном складе под Ачинском обратились уже 12 человек. Такую цифру привел ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Врачи приняли решение о госпитализации четырех пострадавших, остальных отпустили лечиться амбулаторно. Все обратившиеся - жители деревни Каменки, детей среди них нет.

Напомним, что первые взрывы прогремели 5 августа. Пострадали 59 жилых домов в деревне Каменка, которая ближе всего к военной части. 9 августа после попадания в склады молнии взрывы начались с новой силой. В районе действует режим чрезвычайной ситуации.

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