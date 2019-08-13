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13.08.2019 16:45
Рубрика: Легковые авто

Эксперты: Duster может значительно подорожать

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Dacia. Фото: Пресс-служба Dacia.
Фото: Пресс-служба Dacia.

Кроссовер Duster мы знаем как довольно практичный автомобиль, который неплох на бездорожье и который на сегодняшний день можно назвать одним из оптимальных предложений на рынке - не зря же он стал вторым по популярности SUV в России. Но в будущем Duster может попрощаться со званием "бюджетника".

Всему виной ужесточающиеся требования к нормам выбросов автомобилей в Европе, где Duster представлен под брендом Dacia. Начиная с 2020 года в силу вступят новые положения, и автопроизводителям придётся либо выплачивать штрафы, либо сокращать уровень вредных веществ в выхлопах машин под марками, входящих в состав концерна. Или искать партнёра на стороне, как это сделали Fiat Chrysler Automobiles и Tesla. Если выбирать штрафы, то Renault потеряет порядка 450 миллионов евро - это примерно 17% от предполагаемой прибыли. Много.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В связи с такими перспективами, как пишет Automotive News Europe со ссылкой на анонимные источники, Dacia может выкатить гибридный Duster. Оливье Мюге, глава отдела продаж Renault, косвенно информацию подтвердил, отметив, что "трудно вообразить, что Dacia отстанет от прогресса".

Стоит отметить, что Dacia для Renault - золотая жила. Карлос Таварес, экc-заместитель Карлоса Гона, ныне возглавляющий PSA Group, назвал как-то бюджетный бренд "дойной коровой", имея в виду уникальную бизнес-модель, приносящую компании прибыль. Доля продаж бренда составляет пятую часть от общего объёма Renault, а операционная маржа Duster составляет более 10% - выше, чем у прибыльных Mercedes-Benz и BMW. Ну и показатели продаж говорят за себя: в прошлом году они выросли на 7%, а у Renault упали на 5%.

Фото: iStock
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По оценкам аналитиков, электрификация модельного ряда Dacia может стоить компании в 671 миллион евро. Разумеется, что все расходы по правилам рынка ложатся на плечи покупателя, только вот одно "но": модельный ряд Dacia не такой большой, и компания выпускает "спартанские" автомобили, повышение цен на которые моментально скажется на спросе. В Renault ситуацию комментировать отказались.

В России Renault Duster стоит от 719 000 рублей, в Европе самая доступная версия модели обойдётся в 11 490 евро (порядка 846 000 рублей). Разумеется, европейская версия существенно отличается от нашей, которая ждёт то ли обновления, то ли смены поколений. Но в том или ином случае повышение цен на модель, связанное с затратами на электрификацию, нашего кроссовера коснуться не должны.

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#Renault