Курс рубля подошел к важному рубежу

Начавшаяся неделя может оказаться весьма показательной для рубля, который уже успел дойти до минимумов с апреля, ведь август - все-таки не самый лучший месяц для российской валюты.

Как правило, ближе к началу осени на рынке зарождается подавляющее большинство коррекций - таких, как в прошлом году, когда рубль потерял 13 процентов практически за месяц, указывают аналитики FxPro.

Но дело не столько в неосознанном страхе трейдеров перед августовской неопределенностью. Скорее, мировые рынки предпочитают устремиться в сторону от доходных активов к защитным в свете разрастающихся торговых войн, отмечают в FxPro.

Так, курс китайского юаня переступил пороговые 7 юаней за доллар, золото подскочило до полутора тысяч долларов за тройскую унцию, а японская иена до сих пор в плюсе примерно на 3 процента с начала августа (и это очень много для "тихих гаваней"). Все вместе это обставляет крайне негативную мизансцену для рубля, считают аналитики.

Таким образом, уже к концу текущей недели рубль может перешагнуть отметку в 66 за доллар и 74,5 за евро, прогнозируют в FxPro. Еще хуже, что выход на этот рубеж может заметно ускорить дальнейшее ослабление российской валюты, не исключают аналитики.

Российская валюта остается в тренде с прочими валютами развивающихся стран, у которых сейчас отсутствуют явные поводы для роста, указывают аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова. "Торговые противоречия приобретают все более затяжной характер, что усугубляет опасения относительно перспектив мировой экономики и устойчивости текущих цен, сформировавшихся на сырьевых рынках. В этих условиях потенциал восстановления рубля выглядит ограниченным", - отмечают они.

При этом пятничное решение агентства Fitch повысить российский суверенный рейтинг на одну ступень вряд ли окажет рублю существенную поддержку - оно принципиально не меняет статус российских активов, имевших инвестиционный уровень рейтинга от всех трех ведущих агентств, подчеркивают Жирнов и Евдокимова.

Таким образом, повышение российского кредитного рейтинга Fitch вряд ли повлечет за собой существенное увеличение притока портфельных инвестиций в российские активы, полагают они.

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", возможности для укрепления рубля ограничены влиянием фундаментальных факторов - сезонным ослаблением сальдо текущего счета платежного баланса и ежедневными покупками валюты Банком России для Минфина. При этом потенциал дальнейшего ослабления рубля зависит от того, найдет ли рынок повод закрепиться выше 65,5 рублей за доллар. В противном случае российская валюта продолжит торговаться в коридоре 64-65,5 рублей за доллар, полагают аналитики банка.