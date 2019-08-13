Основная цель такого рейса, который организовали в подарок детям "Росатом" и ФГУП "Росатомфлот" в год 60-летия нашего атомного ледокольного флота, - просветительская. За время похода участники экспедиции узнают об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики и смогут творчески освоить полученные знания. Для этого на борту ледокола будут работать совместная команда опытных педагогов проекта "Школа Росатома" и сети информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).
- Сегодня тема Арктики является одной из ключевых в международной повестке, - считает генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка. - Пока взрослые увлечены решением глобальных вопросов этого региона, дети остаются в стороне. В юбилей атомного ледокольного флота мы решили это частично исправить. Очень важно, чтобы школьники своими глазами увидели Арктику и атомный ледокольный флот. В будущем им предстоит работать в этом регионе, заниматься сохранением его уникальной экосистемы. Если даже они не свяжут свою жизнь с "Росатомфлотом" и высокими широтами, хочется верить, что после этого рейса Арктика навсегда останется в их сердце и побудит к новым достижениям, которыми мы все будем гордиться.
Вместе с главой "Росатомфлота" проводить "Ледокол в Будущее" пришел врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Я вам очень завидую, - признался глава региона. - Вам повезло пойти на Северный полюс в замечательной команде на замечательном ледоколе. Но вы это заслужили. И очень хорошо, что "Росатом" вкладывается в такие проекты". По словам Андрея Чибиса, школьники из Мурманской области, идущие на Северный полюс, получили особое задание - сообща подумать, как сделать свой город и свою область самым модным местом на земле. Другим участникам рейса было предложено к ним присоединиться.
Ранее с юными участниками полярной экспедиции из Нижегородской, Воронежской областей, Санкт-Петербурга и Москвы встретился министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин: "Арктика - сложнейший регион, принимающий только сильных духом людей, - предупредил школьников глава минприроды. - По статистике, из тех, кто туда отправляется, остаться может только каждый десятый. Думаю, экспедиция станет для вас важным этапом в жизни. В Арктике живут и работают прекрасные люди".
Впрочем, у школьников свои ожидания и представления о будущей поездке. У Татьяны Калякиной из Нижегородской области все семья связана с высокими широтами. Для нее такая поездка - уникальный шанс побывать в тех местах, о которых она много слышала, но никогда не видела: " А еще я увлекаюсь музыкой и очень хочу услышать на полюсе первозданную арктическую тишину", - поделилась Татьяна.
- Мы знаем про остров из пластиковых отходов, дрейфующий по Тихому океану, - объяснил петербуржец Михаил Четвериков. - С борта ледокола будет проще понять, какая экологическая обстановка в Арктике и что мы можем предложить или сделать для ее улучшения.
- Когда "Росатом" предложил отправить в арктический круиз школьников, сразу стали думать, как отобрать действительно самых достойных, а не "блатных" или "своих" детей, - поделился Евгений Носиков, сопровождающий группу ребят от Российского движения школьников. - Решили, что конкурс эссе позволяет составить наиболее объективное представление о личности ребят. Объявили о нем на своих ресурсах и стали отбирать работы. Я немного волнуюсь перед экспедицией - многие дети никогда не ступали на борт судна, может возникнуть элементарная морская болезнь. А кто-то впервые уезжает так далеко от родителей. Но, думаю, у всех все будет хорошо.
За время плавания с ребятами будут проводить самые разные занятия, учить их готовить презентации и видео для блогов. Кроме того, у школьников есть еще одна важная миссия - они везут на Северный полюс флаги своих регионов и городов. И пока не раскрывают секрета, каким будет коллективный флешмоб на макушке планеты.
На волонтерской основе участники рейса создадут видеоролики, рассказывающие о походе, устройстве атомного ледокола. Для этого на борту будет организована целая киностудия "Ледокол Продакшн". Планируется, что каждый участник создаст свой видеодневник о путешествии.
- Современные подростки очень креативны, отлично работают с гаджетами и быстро осваивают новые технологии и программы, - уверен генеральный директор ИЦАЭ Станислав Горлов. - Поэтому мы уверены, что за время рейса ребята сумеют сделать интересный, нестандартный медиапродукт. Наши сотрудники из Челябинска, Ульяновска и Ростова-на-Дону проведут целую серию игр, викторин и ток-шоу на атомную тематику, чтобы насытить экспедицию яркими и интересными занятиями.
В игровых, образовательных и творческих форматах своим опытом с ребятами поделятся известный телеведущий Валдис Пельш, народная артистка России Елена Яковлева, блогер Руслан Усачев и другие звездные пассажиры атомного ледокола, согласившиеся на путешествие ради общения со школьниками России.