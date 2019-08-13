Во вторник из Мурманска на атомном ледоколе "50 лет Победы" отправилась к Северному полюсу необычная экспедиция: к вершине планеты идут без малого семьдесят школьников из разных регионов России. Это победители и призеры олимпиад, конкурсов, авторы оригинальных разработок, представляющие Российское движение школьников, образовательный центр "Сириус", проект "Школа Росатома", сеть информационных центров по атомной энергии, программу "Что? Где? Когда?"

Основная цель такого рейса, который организовали в подарок детям "Росатом" и ФГУП "Росатомфлот" в год 60-летия нашего атомного ледокольного флота, - просветительская. За время похода участники экспедиции узнают об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики и смогут творчески освоить полученные знания. Для этого на борту ледокола будут работать совместная команда опытных педагогов проекта "Школа Росатома" и сети информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ).

- Сегодня тема Арктики является одной из ключевых в международной повестке, - считает генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка. - Пока взрослые увлечены решением глобальных вопросов этого региона, дети остаются в стороне. В юбилей атомного ледокольного флота мы решили это частично исправить. Очень важно, чтобы школьники своими глазами увидели Арктику и атомный ледокольный флот. В будущем им предстоит работать в этом регионе, заниматься сохранением его уникальной экосистемы. Если даже они не свяжут свою жизнь с "Росатомфлотом" и высокими широтами, хочется верить, что после этого рейса Арктика навсегда останется в их сердце и побудит к новым достижениям, которыми мы все будем гордиться.

Вместе с главой "Росатомфлота" проводить "Ледокол в Будущее" пришел врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Я вам очень завидую, - признался глава региона. - Вам повезло пойти на Северный полюс в замечательной команде на замечательном ледоколе. Но вы это заслужили. И очень хорошо, что "Росатом" вкладывается в такие проекты". По словам Андрея Чибиса, школьники из Мурманской области, идущие на Северный полюс, получили особое задание - сообща подумать, как сделать свой город и свою область самым модным местом на земле. Другим участникам рейса было предложено к ним присоединиться.

Ранее с юными участниками полярной экспедиции из Нижегородской, Воронежской областей, Санкт-Петербурга и Москвы встретился министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин: "Арктика - сложнейший регион, принимающий только сильных духом людей, - предупредил школьников глава минприроды. - По статистике, из тех, кто туда отправляется, остаться может только каждый десятый. Думаю, экспедиция станет для вас важным этапом в жизни. В Арктике живут и работают прекрасные люди".

Каждый участник экспедиции создаст свой видеодневник об этом увлекательном путешествии

Впрочем, у школьников свои ожидания и представления о будущей поездке. У Татьяны Калякиной из Нижегородской области все семья связана с высокими широтами. Для нее такая поездка - уникальный шанс побывать в тех местах, о которых она много слышала, но никогда не видела: " А еще я увлекаюсь музыкой и очень хочу услышать на полюсе первозданную арктическую тишину", - поделилась Татьяна.

- Мы знаем про остров из пластиковых отходов, дрейфующий по Тихому океану, - объяснил петербуржец Михаил Четвериков. - С борта ледокола будет проще понять, какая экологическая обстановка в Арктике и что мы можем предложить или сделать для ее улучшения.

- Когда "Росатом" предложил отправить в арктический круиз школьников, сразу стали думать, как отобрать действительно самых достойных, а не "блатных" или "своих" детей, - поделился Евгений Носиков, сопровождающий группу ребят от Российского движения школьников. - Решили, что конкурс эссе позволяет составить наиболее объективное представление о личности ребят. Объявили о нем на своих ресурсах и стали отбирать работы. Я немного волнуюсь перед экспедицией - многие дети никогда не ступали на борт судна, может возникнуть элементарная морская болезнь. А кто-то впервые уезжает так далеко от родителей. Но, думаю, у всех все будет хорошо.

За время плавания с ребятами будут проводить самые разные занятия, учить их готовить презентации и видео для блогов. Кроме того, у школьников есть еще одна важная миссия - они везут на Северный полюс флаги своих регионов и городов. И пока не раскрывают секрета, каким будет коллективный флешмоб на макушке планеты.

На волонтерской основе участники рейса создадут видеоролики, рассказывающие о походе, устройстве атомного ледокола. Для этого на борту будет организована целая киностудия "Ледокол Продакшн". Планируется, что каждый участник создаст свой видеодневник о путешествии.

- Современные подростки очень креативны, отлично работают с гаджетами и быстро осваивают новые технологии и программы, - уверен генеральный директор ИЦАЭ Станислав Горлов. - Поэтому мы уверены, что за время рейса ребята сумеют сделать интересный, нестандартный медиапродукт. Наши сотрудники из Челябинска, Ульяновска и Ростова-на-Дону проведут целую серию игр, викторин и ток-шоу на атомную тематику, чтобы насытить экспедицию яркими и интересными занятиями.

В игровых, образовательных и творческих форматах своим опытом с ребятами поделятся известный телеведущий Валдис Пельш, народная артистка России Елена Яковлева, блогер Руслан Усачев и другие звездные пассажиры атомного ледокола, согласившиеся на путешествие ради общения со школьниками России.