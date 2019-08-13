В России рухнули цены на популярные кроссоверы

Мы привыкли к тому, что автомобильные компании каждый месяц поднимают цены на машины. Причины разные, но итог один - прайс-листы на продукцию постоянно переписываются. Однако компания Nissan неожиданно откорректировала в сторону уменьшения стоимость сразу трех своих кроссоверов.

Как сообщает "Автостат", Terrano подешевел на 24-129 тысяч рублей в зависимости от комплектации и года выпуска. Теперь минимальная цена кроссовера 2018 модельного года составляет 931 тысячу рублей, а 2019-го - 955 тысяч рублей. Стоимость X-Trail упала на 50-122 тысячи рублей и на данный момент составляет от 1,59 млн до 2,19 млн рублей за версию с бензиновым двигателем и от 1,84 млн до 2 млн рублей за машину на тяжелом топливе.

И, наконец, обновленный Qashqai скинул 18-102 тысячи от прежней цены. Теперь этот SUV можно купить от 1,25 млн до 1,85 млн рублей.

Отметим, что всего за семь месяцев этого года японская компания продала в России 35 319 автомобилей, что на 18% ниже, чем за аналогичный период в 2018 году. Естественно, что снижением цен на кроссоверы Nissan пытается исправить ситуацию на российском рынке.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что продажи Nissan Almera завершились в России. Дилеры марки распродали последние машины. В российской гамме Nissan остаются исключительно кроссоверы - X-Trail, Qashqai, Terrano, Murano. В середине июня нашу страну покинули две модели Nissan - Juke и GT-R.

Предполагается, что скоро к нам приедет компактный SUV Kicks. Но когда это произойдет - не очень понятно.