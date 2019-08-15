В Симферополе отменен обратный рейс аварийно севшего в Жуковском A321

Вылет из аэропорта Симферополь самолета А321 компании "Уральские авиалинии" U6-34 в Москву отменен после жесткой посадки этого аэробуса рядом с аэропортом в Жуковском. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе аэропорта.

Севший на кукурузное поле в Подмосковье аэробус должен был прилететь в Симферополь в 8 часов 35 минут, а улететь обратно в московский аэропорт Домодедово - в 9.35. Но ЧП заставило скорректировать расписание.

- Обратный рейс U6-34 из Симферополя был отменен, - пояснили в аэропорту Симферополя. - Представители аэропорта и авиакомпании работают с пассажирами отмененного рейса. Они будут доставлены в Москву другими рейсами авиакомпании и ее партнеров.

Также в соответствии с действующим регламентом для таких ситуаций в аэропорту Симферополь создан оперативный штаб: сейчас оказывается вся необходимая помощь тем, кто встречает пассажиров рейса U6-178 Жуковский-Симферополь.

В то же время компания "Уральская авиалинии" сообщает, что пассажиры аварийно севшего U6-178 на время задержки рейса обеспечены всеми услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

- Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов, - сообщили "Уральские авиалинии". - Авиакомпания максимально задействует все резервы для скорейшей отправки пассажиров к местам следования и восстановления расписания полетов.