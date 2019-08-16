Авиакомпания: Аварийно севший в поле А321 был полностью исправен

Авиакомпания "Уральские авиалинии", которой принадлежит аварийно севший на кукурузное поле лайнер, заявила об исправности самолета перед вылетом.

- У нас сильный центр технического обслуживания, мы контролируем каждое движение самолета, поэтому в исправности самолета сомнений нет, хотя нас непременно в этом вопросе проверят, - цитирует ТАСС генерального директора Сергея Скуратова.

Напомним, 15 августа пассажирский лайнер А321, выполнявший рейс Москва-Симферополь, на взлете столкнулся со стаей птиц, из-за чего начались неполадки с двигателями. После того, как произошел отказ второго двигателя, командир экипажа Дамир Юсупов принял решение о посадке лайнера на кукурузное поле недалеко от аэропорта. В результате инцидента пострадало 76 человек, никто не погиб. Самолет не подлежит восстановлению. Треть пассажиров уже благополучно добралась до Симферополя. Командир экипажа вернулся в Екатеринбург минувшей ночью. Из-за инцидента два рейса авиакомпании были отменены.