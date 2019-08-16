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16.08.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Уральские авиалинии": Мы обучаем пилотов ручному управлению самолетом

Текст: Светлана Добрынина

Умение пилотов вручную управлять самолетом и не надеяться только на приборы - один из факторов, который позволил избежать катастрофы при экстренном приземлении самолета под Жуковским. В этом уверены в авиакомпании.

- Мы обязательно обучаем наших пилотов вручную сажать самолет, несмотря на то, что современные машины оборудованы автоматикой. Сейчас это нечасто практикуют, - сказал на пресс-конференции заместитель генерального директора "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По его словам, алгоритм действий пилотов в экстренных ситуациях (в том числе при попадании птиц в двигатель) отрабатывается постоянно на специальных тренажерах. Журналистам показали это устройство, имитирующее кабину самолета семейства Airbas, где и проводятся такие манипуляции. Обучение пилоты проходят каждые полгода. Программа меняется всякий раз, чтобы сымитировать максимальное количество аварийных ситуаций вплоть до отказа двух двигателей, когда самолет просто превращается в планер. Затем проходит экзамен.

Экипаж рейса U6178 , который вчера после попадания птиц в оба двигателя вынужден был совершить экстренную посадку на кукурузное поле близ аэродрома Жуоквский, сдавал экзамены не единожды и всегда на "отлично". Командир судна Дамир Юсупов работает в компании более пяти лет, второй пилот Георгий Мурзин - год.

- Этим пилотам, совершившим успешную посадку в критической ситуации, безусловно от компании будут страховые выплаты и премии. Но о размерах пока говорить рано, - пояснил " РГ" Кирилл Скуратов.

Ни один из членов экипажа от дальнейшей работы в небе не отказался. К полетам они будут допущены после решения комиссии. При необходимости всем готовы оказать помощь психологи.

Судно, попавшее в аварию, в ближайшее время эвакуируют с поля, оно подлежит списанию.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Аварийная посадка Airbus в Жуковском
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