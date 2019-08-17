СК опубликовал видео из салона самолета A321

Следственный комитет России обнародовал видео из салона самолета A321, который 15 августа совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

Таким образом, СК опроверг информацию некоторых СМИ о мародерстве на месте посадки лайнера. Там круглосуточно работает следственно-оперативная группа.

На видео салон самолета находится в том же виде, что и после эвакуации пассажиров.

"Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России "Раменское", исключено", - подчеркнули в ведомстве.

По факту жесткой посадки самолета было возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Расшифровка бортовых самописцев А321 продолжается.

В субботу в Сети появилась расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321. Судя по опубликованным данным, после отказа одного из двигателей пилоты запросили посадку в аэропорту, однако после потери мощности другого двигателя решили произвести экстренную посадку в поле. Диспетчеры предупреждали о птицах в районе взлетной полосы.