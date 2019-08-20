Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 приподняли с грунта

Физюляж самолета A321 "Уральских авиалиний", аварийно приземлившегося на кукурузное поле в Подмосковье, приподнят от грунта. Специалисты сделали это с помощью пневмоподушек.

"Фюзеляж самолета приподняли с грунта с использованием пневмоподушек", - передает ТАСС слова представителя оперативного штаба по ликвидации последствий авиаинцидента.

Ранее стало известно, что штаб начал подготовку к вывозу самолета с кукурузного поля в Раменском районе. В частности, был организован демонтаж салона и пассажирских кресел.

После подъема самолета планировалось снять фюзеляж, демонтировать двигатели и отстыковать крылья. Части самолета доставят в Летно-исследовательский институт имени Громова.

Напомним, аварийная посадка самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Симферополь, произошла 15 августа. В двигатель набиравшего высоту Airbus попали птицы. Но благодаря героическим действиям пилотов никто из 226 пассажиров серьезно не пострадал.