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20.08.2019 16:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ульяновском похоронили убитую подростком семью

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

В Ульяновской области состоялось прощание с убитыми подростком жителями села Патрикеево. Пятерых членов семьи похоронили на кладбище соседнего села Юрловка. Об этом "РГ" сообщили в региональном министерстве социального благополучия, которое помогло родственникам организовать похороны.

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Напомним, массовое убийство произошло в ночь на 18 августа. По версии следствия, 16 летний подросток с помощью топора расправился с матерью, бабушкой, дедушкой, а также братом и сестрой, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку. 

По словам директора Базарносызганской школы №1, в которой учился молодой человек, последний не состоял на учете у школьного психолога.

- Он никогда не нарушал дисциплину, учился хорошо, и вообще характеризовался как ученик с положительной стороны. Никогда ни в каких драках и конфликтах он не был замечен, - приводит слова директора ТАСС.

Как стало известно "РГ", тело юноши, расправившегося с собственной семьей, предали земле накануне, 19 августа. Отец принял решение похоронить сына по мусульманскому обычаю, отдельно от остальных родственников, в другом селе.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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