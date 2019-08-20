В Ульяновской области изъяли из оборота отравленное подсолнечное масло

Правоохранительные органы изъяли большую часть партии подсолнечного масла кустарного производства, которое, предположительно, стало причиной массового отравления и смерти нескольких человек в Ульяновской и Самарской областях. Об этом "РГ" рассказали в минсельхозе Ульяновской области.

Напомним, всего в Тереньгульском районе Ульяновской области было изготовлено 200 литров масла. В процессе производства, предположительно, использовались обработанные крысиным ядом семена подсолнечника. Из них 15 литров взял себе за работу 69-летний переработчик, а оставшуюся часть партии он передал предоставившему сырье заказчику из Сызранского района соседней Самарской области.

Как уже сообщала "РГ", в Ульяновской области после употребления продукта в пищу скончались два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело. Еще 11 жителей Ульяновской области, употреблявших масло, госпитализированы. Среди них четверо детей, у которых симптомы отравления отсутствуют. Взрослые пациенты страдают от внутренних кровотечений различной локализации. Анализы выявили в их крови следы крысиного яда.

Как сообщил "РГ" министр сельского хозяйства Ульяновской области Михаил Семенкин, большая часть отравленного масла изъята правоохранительными органами.

- В Ульяновской области изъяли все, что пострадавшие не успели употребить в пищу. В Самарской области - изъято 180 литров масла, - рассказал Семенкин.