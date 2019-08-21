У "Барселоны" все готово для объявления о переходе Неймара

Руководство "Барселоны" уже заказало партию футболок с надписью "Неймар" на спине. Также уже готов видеоролик, в котором бразилец обращается к болельщикам каталонского клуба. "Барселона" полностью подготовила презентацию футболиста, сообщает радио RAC1.

Но главное еще впереди - клубы до сих пор не смогли договориться об условиях сделки. Ожидается, что сумма аренды Неймара превысит ту, которую "Барселона" получила от "Баварии" за Филипе Коутиньо. А это 8,5 миллиона евро.

Также стороны не договорились о точной сумме, которую каталонцы должны выплатить за трансфер после истечения арендного соглашения. Впрочем, испанские СМИ отмечают, что стороны заметно продвинулись в переговорном процессе и шансы на сделку заметно увеличились.