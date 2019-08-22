"Крестным" леопарда из Приморья стал телеведущий Николай Дроздов

Ученый-зоолог, знаменитый телеведущий Николай Николаевич Дроздов стал новым "хранителем" дальневосточного леопарда из национального парка в Приморье, сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда".

Стать "крестным" "краснокнижного" хищника Николаю Дроздову, доктору биологических наук, профессору МГУ им. М.В. Ломоносова, журналисту и одному из самых из самых известных пропагандистов охраны природы в России, предложили сами сотрудники нацпарка. Как пояснил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк, именно благодаря Николаю Дроздову и его передаче "В мире животных" многие жители России узнали о работе по сохранению популяции редкого хищника.

Молодой самец Leo 64M регулярно попадает в фотоловушки, при этом специалисты нацпарка отмечают его активность и хорошую физическую форму.

"Николай Николаевич принял предложение "Земли леопарда" и выбрал для хищника знаковое имя - Байкал", - говорится в сообщении.

Сам Николай Дроздов объяснил выбор имени так: "Дальневосточный леопард и озеро Байкал - два уникальных объекта, сохранению которых в нашей стране придается особое значение. Это яркие символы природоохранной работы в России. Один из них - программа по восстановлению популяции дальневосточного леопарда - уже стал успешным примером. За последнее десятилетие численность зверя выросла почти в три раза, и хочется верить, что успех этого проекта разделят также другие проекты, связанные с сохранением природы. Байкал включен в список особо охраняемых природных объектов Всемирного Природного наследия ЮНЕСКО. Это самое глубокое озеро планеты, оно содержит пятую часть (20 процентов) мирового запаса пресной воды. И это главная сокровищница пресной воды в России и для России! Поэтому так важно помнить о необходимости защиты этого уникального природного комплекса и его обитателей".

В течение месяца Николай Николаевич получит сертификат "хранителя леопарда."

Программа "хранитель леопарда" была запущена национальным парком в 2014 году. Титул присваивается людям и организациям, которые внесли вклад в сохранение природы. Так, в разные годы "крестными" "краснокнижных" хищников становились специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, лидер музыкальной группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, киноактер Стивен Сигал, актриса Памела Андерсон и другие.

Все они с интересом следят за жизнью своих "подопекчных". Так, например, у "крестницы" Памелы Андерсон, которой она дала собственное имя, в 2018 году родился "внук", что очень обрадовало американскую телезвезду. Леопардесса, попавшая под опеку Стивена Сигала и получившая от него имя Королева Борте в честь первой жены Чингисхана, имевшей девять детей, оказалась очень плодовитой - она принесла потомство в 2017 и 2019 годах. А Юрию Трутневу однажды пришлось возмещать убыток, которй нанес его подопечный фермеру, задрав теленка. Этот проступок "крестника" обошелся полпреду в 70 мешков овса.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В начале 2000-х численность этих животных не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня, благодаря предпринятым мерам по охране, в том числе созданию национального парка "Земля леопарда", их количество заметно выросло. Так, в 2018 году на территории нацпарка проживало уже 113 леопардов - 91 взрослая особь и 22 котенка. Причем самок ученые насчитали больше, чем самцов, что является залогом роста популяции.