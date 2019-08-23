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23.08.2019 04:56
Рубрика: В мире

Помпео: Коалиция США в Ормузском проливе готова принять любую помощь

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Вашингтон готов принять от других стран любую помощь для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе в рамках возглавляемой США международной коалиции.

Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью канадскому телеканалу CBC. Шефа американской дипломатии попросили прокомментировать обязанности государств, присоединившихся к коалиции. Помпео ответил, что каждая страна будет помогать "в том объеме, в каком ей позволяют возможности, США готовы принять любую помощь".

Фото: EPA/VICKIE FLORES
Великобритания присоединилась к коалиции США в Ормузском проливе

По словам госсекретаря, одни страны могут предоставлять корабли, другие - брать на себя расходы, третьи - оказывать материально-техническую поддержку. "Будет много разных способов участия", - цитирует Помпео ТАСС.

Ситуация в регионе обострилась в июле, когда силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. После этого Госдепартамент США объявил о создании коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в регионе.

Накануне стало известно, что к коалиции присоединится Австралия. По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, Австралия направит в Персидский залив один военный корабль, самолет наблюдения, а также 200 солдат и офицеров. Днем ранее королевство Бахрейн первым из арабских государств присоединилось к возглавляемой США международной коалиции.

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