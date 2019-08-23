Новости

В Краснодаре возле городской ТЭЦ загорелся склад 12:14
Путин отметил вклад древней псковской земли в российскую государственность 12:12
Книгу Дмитрия Глуховского "Метро 2033" экранизируют в России 12:10
Новая зона отдыха с купанием появится на севере столицы 12:09
Мексиканская Interjet не отказывается от SSJ100 12:06
Алексей Иванов пишет мистический триллер о Тевтонском ордене 11:59
В Нижнем Новгороде рабочий погиб, упав в шахту лифта 11:57
В США арестован повар, который угрожал убить десятки людей 11:42
У безработного москвича похитили 80 тысяч долларов 11:40
Пострадавших при пожаре в Петербурге поместили в НИИ скорой помощи 11:36
Макей прокомментировал приглашение на выборы зарубежных наблюдателей 11:29
В Ленобласти перезахоронили останки 80 бойцов, погибших в годы ВОВ 11:28
AliExpress ввел бесплатный возврат товаров для российских покупателей 11:23
Уникальные детские велодромы откроют осенью в столице 11:20
В Екатеринбурге появились знаки, которые "взламывают повседневность" 11:13
Музыканты "Оркестра на траве" дадут концерт в Енисейске 11:13
Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить 11:13
Синоптики пообещали москвичам теплый уик-энд 11:12
Гендиректор "Краснодара" прокомментировал ситуацию в клубе 11:10
Футболист "Краснодара" Реми Кабелла выбыл на полгода из-за травмы 11:07
Постпреды СНГ сформируют проект повестки заседания Совета глав правительств 11:06
Почти 30 человек пострадали при сходе вагона метро в Калифорнии 11:02
Татьяна Москалькова прибыла с визитом в Киев 11:01
"Аэроэкспресс" отменил ряд рейсов в Шереметьево в выходные 10:59
В Москве в машину ДПС врезалась "Лада" 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
23.08.2019 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить

Текст: Яна Шамаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка, рассказала, как бродила три дня по лесу. Об этом со ссылкой на маму малышки Малику Мирзаеву сообщает ГТРК "Нижний Новгород".

- Она говорит, что ночью был дождь, гроза, вся намочилась, волосы сырые стали, шорты сняла, сапожки сняла, все выбросила, в футболке одной ходила три дня и три ночи, - рассказала Малика Мирзаева.

Она также добавила, что врачи спрашивали у ребенка, ела или пила она хоть что-нибудь в лесу. Девочка ответила, что нет.

Фото: Михаил Синицын.
Заблудившихся людей смогут найти нетрадиционными способами

Ребенка нашли прошлой ночью, лежащей на клеенке в глухом буреломе. Она сама откликнулась на зов взрослых. По словам добровольца Нижегородской поисково-спасательной группы Татьяны Солдатовой, девочка была вся покусана, на ногах были ссадины, сапожки она сняла и пыталась согреться в клеенке. От холода ее всю трясло.

- Она хотела сладкого, и попросила воды и торт. Когда спросили, как себя чувствуешь, она сказала, что не устала. Держалась молодцом все это время, - рассказал руководитель учебного центра "Ратник" войск Национальной гвардии школы № 51 в Нижнем Новгороде Кирилл Ильин.

Поисковики также добавили, что кроме следов медведя в зоне поиска обнаружили много змей и следы кабанов.

Врачи говорят, что сильный стресс на физическом и психическом здоровье не сказался. Сейчас ее состояние оценивают как близкое к средней степени тяжести.

Напомним, девочка пропала 18 августа в деревне Степановке. Все взрослые ушли из дома в лес за грибами, а за малышкой приглядывал мужчина. Через некоторое время, занимаясь своими делами, он обнаружил, что девочка из дома ушла.

На поиски ребенка вышли более 800 человек - местные жители, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, МЧС.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны: Разведку у границ РФ провели 27 летательных аппаратов
Татьяна Москалькова прибыла с визитом в Киев
Захарова сравнила ситуации вокруг покупки Гренландии и присоединения Крыма
США передумали продавать Турции ракетные комплексы Patriot
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8