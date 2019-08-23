Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить

Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка, рассказала, как бродила три дня по лесу. Об этом со ссылкой на маму малышки Малику Мирзаеву сообщает ГТРК "Нижний Новгород".

- Она говорит, что ночью был дождь, гроза, вся намочилась, волосы сырые стали, шорты сняла, сапожки сняла, все выбросила, в футболке одной ходила три дня и три ночи, - рассказала Малика Мирзаева.

Она также добавила, что врачи спрашивали у ребенка, ела или пила она хоть что-нибудь в лесу. Девочка ответила, что нет.

Ребенка нашли прошлой ночью, лежащей на клеенке в глухом буреломе. Она сама откликнулась на зов взрослых. По словам добровольца Нижегородской поисково-спасательной группы Татьяны Солдатовой, девочка была вся покусана, на ногах были ссадины, сапожки она сняла и пыталась согреться в клеенке. От холода ее всю трясло.

- Она хотела сладкого, и попросила воды и торт. Когда спросили, как себя чувствуешь, она сказала, что не устала. Держалась молодцом все это время, - рассказал руководитель учебного центра "Ратник" войск Национальной гвардии школы № 51 в Нижнем Новгороде Кирилл Ильин.

Поисковики также добавили, что кроме следов медведя в зоне поиска обнаружили много змей и следы кабанов.

Врачи говорят, что сильный стресс на физическом и психическом здоровье не сказался. Сейчас ее состояние оценивают как близкое к средней степени тяжести.

Напомним, девочка пропала 18 августа в деревне Степановке. Все взрослые ушли из дома в лес за грибами, а за малышкой приглядывал мужчина. Через некоторое время, занимаясь своими делами, он обнаружил, что девочка из дома ушла.

На поиски ребенка вышли более 800 человек - местные жители, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, МЧС.