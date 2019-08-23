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23.08.2019 11:42
Рубрика: В мире

В США арестован повар, который угрожал убить десятки людей

Текст: Максим Макарычев

Массовое убийство, которое могло бы иметь катастрофические последствия, предотвратили американские спецслужбы, сообщает The National Public Radio.

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В Лонг-бич, штат Калифорния, был арестован повар ресторана, который угрожал убить работников и постояльцев гостиницы, в которой он работал. Полиция арестовала 37-летнего Родольфо Монтойю в его доме в Хантингтон-Бич после того, как он сказал коллеге в гостинице "Лонг-Бич Мариотт", что планирует "расстрелять сотрудников и людей, входящих в отель". Об этом на брифинге сообщил начальник местной полиции Роберт Луна. В доме Монтойи было обнаружено огромное количество оружия, включая штурмовые винтовки, боеприпасы, магазины большой емкости, армейские журналы и сотни патронов.

По версии следствия, на преступление Монтойя толкнули личные мотивы: он был недоволен выговором, который был объявлен ему руководством и отделом кадров отеля, и планировал добиться возмездия. "У Монтойи были четкие планы, намерения и средства для совершения акта насилия, который мог привести к массовым жертвам. Я твердо верю, что многие жизни были спасены", - заявил представитель местной полиции.

Пока неизвестно, как Монтойя накопил такой широкий арсенал оружия и боеприпасов. За некоторыми исключениями, штурмовое оружие и магазины большой емкости запрещены для владения в Калифорнии. Монтойя содержится в городской тюрьме Лонг-Бич по обвинению в подготовке массового убийства, хранении штурмового оружия.

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Силовики отмечают, что планы Монтойи стали седьмым случаем потенциальной массовой атаки в США за последние три недели, после расстрелов в Эль-Пасо, штат Техас, и в Дейтоне, штат Огайо, в результате которых за сутки погиб 31 человек.

Кто готовил массовые убийства?

В Неваде полиция арестовала мужчину, подозреваемого в попытке совершения теракта в синагоге и баре, обслуживающем представителей ЛГБТ. Федеральные власти в Коннектикуте на прошлой неделе задержали мужчину, который "проявил интерес" в соцсетях к массовой стрельбе. В тот же день федеральные власти в Мэриленде объявили об аресте человека, который угрожал еврейской общине. Днем позже полиция в Дейтон-Бич, штат Флорида, обвинила местного жителя в угрозах совершить массовую стрельбу среди большой толпы. Следом мужчина из Огайо был арестован после угрозы нападения на еврейский общинный центр. На этой неделе прокуроры предъявили обвинения белому мужчине в Мэриленде, который озвучил угрозы убить как можно больше латиноамериканцев. После этого федеральные агенты арестовали водителя грузовика во Флориде в Индианаполисе, который подозревался в организации теракта в церкви в Мемфисе, штат Теннесси.

В мире США Массовые убийства в США
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