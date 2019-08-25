На "Жигули" поставили колеса из дисков для болгарки

Новосибирские блогеры с канала "Гараж 54" в очередной раз "отожгли" на потеху российской и зарубежной публики, причем отожгли в буквальном смысле слова. Их очередной эксперимент над неубиваемыми старенькими "Жигулями" завершился высеканием снопов искр из-под колес машины, а на асфальте оставил следы, которые поставят в тупик дотошных сотрудников ДПС и местных уфологов.

А началось всё с обычной для канала идеи: что бы еще такого поставить вместо стандартных шин? Железо было, бетон был, даже спички, и те уже были. А вот абразивных дисков от циркулярной пилы - не было.

Склеили два десятка дисков в "колесо" толщиной в стандартную шину, выехали на загородный полигон в сумерках, чтобы случайных прохожих не пугать и чтобы искры было лучше видно, установили самодельные "колеса" на заднюю ось и нажали на газ. Фанатам бернаута (американская забава со сжиганием шин, иногда с разноцветным дымом) это зрелище бы точно понравилось, а вот строители-дорожники точно в шоке.

Лихо газующие на месте "Жигули" легко прорезали бы нежный новосибирский асфальт, но блогеры предусмотрительно подложили под колеса лист железа. Научная ценность этого эксперимента пока неясна даже самими авторам, но и сами они и сотни тысяч подписчиков канала сходятся в одном - было круто.