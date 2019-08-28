Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада

Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что доминирование Запада движется к концу. "Именно поэтому в конечном счете "семерка" будет вынуждена вернуть Россию", - написал политик в Twitter.

Напомним, на совещании послов республики французский лидер отметил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. По его словам, силу набирают такие державы, как Россия и Китай. Президент Франции также добавил, что необходимо переосмыслить и построить новые отношения с РФ.

Ранее французский лидер заявлял, что верит в Европу от Лиссабона до Владивостока и считает Россию европейской страной.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в связи с этим выразил надежду, что Макрон выводит Европу из "санкционной засады".