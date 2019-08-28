Число погибших при обрушении здания в Новосибирске выросло до трех

Спасатели извлекли из-под завалов тело последнего рабочего, который находился в траншее в момент обрушения стены здания в Новосибирске. Таким образом, количество погибших в результате ЧП увеличилось до трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональном МЧС.

Как уточнили в Сибирской генерирующей компании, которая привлекла к реконструкции здания подрядную организацию, это последний рабочий, который оказался под завалами.

Как ранее писала "РГ", обрушение произошло в Ленинском районе Новосибирска. Рухнула кирпичная стена здания насосной станции, которая находилась на реконструкции. Под завалами оказались рабочие, которые находились в этот момент в траншее и проводили ремонт теплотрассы. В результате ЧП погибли три человека, еще трое успели отбежать. Двое из них получили травмы, один был госпитализирован с переломом в городскую больницу № 34. Его состояние оценивается ближе к удовлетворительному.

По факту гибели рабочих региональный СК возбудил уголовное дело по ст 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). По предварительной информации городских властей, обрушение могло произойти из-за сползания грунта при реконструкции.