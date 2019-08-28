В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавшего при обрушении здания

Рабочий, которого госпитализировали после обрушения стены здания в Новосибирске, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя горбольницы, куда был доставлен мужчина.

По словам собеседника агентства, во время обрушения он успел отбежать от падающей конструкции. Однако один из обломков попал ему в ногу. Врачи оценивают его состояние ближе к удовлетворительному.

Напомним, в Ленинском районе Новосибирска на улице Ударная, 1/1а произошло обрушение стены реконструируемого двухэтажного здания насосной станции. По предварительным данным, завалило рабочих, которых проводили ремонт теплотрассы, расположенной по соседству. Люди находились в траншее, когда на них упала кирпичная стена. Три человека успели отбежать. Как сообщает корреспондент "РГ" с места событий, из них травмы получили два человека, однако госпитализация понадобилась лишь одному. Его доставили в больницу № 34 с переломом ноги. На данный момент известно о двух погибших, чьи тела извлечены из-под завалов. Спасатели ищут еще одного человека, который находится под обломками. В настоящий момент разобрана половина завалов.

Как уточнили ТАСС в областном МЧС, площадь обрушения составляет порядка 350 квадратных метров. На месте ЧП работают 183 человека и 44 единицы техники. Кроме того, к поискам рабочего привлекли кинологов и беспилотники.

По факту гибели людей следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ст 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). К месту ЧП выехал исполняющий обязанности руководителя областного СК. Там же находится мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По предварительной информации властей, причиной обрушения могло стать сползание грунта.