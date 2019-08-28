В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавшего при обрушении здания

Новости

Диетологи рассказали об опасности блогов, пропагандирующих ЗОЖ 13:53
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit 13:52
Задержан телефонный террорист, "заминировавший" аэропорт Платов 13:49
Врачи назвали причину "беззащитности" мужчин перед раком 13:49
Ученые Петербурга определили возможные причины гибели тюленей 13:48
В Братске несколько человек пострадали из-за разлива щелочи 13:45
"Ирландец" Мартина Скорсезе выйдет в ограниченный прокат 13:43
В Госдуме назвали очень хорошей новостью освобождение Вышинского 13:30
Россия готова помочь Турции в создании истребителя пятого поколения 13:27
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян 13:21
В Минске анализируют недостатки в деятельности правоохранительных органов 13:20
Московский фестиваль прессы пройдет на Поклонной горе 13:20
АвтоВАЗ сократит производство машин 13:14
В Петербурге избили актера сериалов "Мажор-2" и "Морские дьяволы" 13:12
СМИ: Месси пропустит из-за травмы еще месяц 13:11
Опрос: россияне предпочитают комедии и военные фильмы 13:11
В Петербурге подвели итоги конкурса "Родной район" 13:10
Умер один из старейших алтайских художников Алексей Дрилев 13:10
В следующем году могут возобновить авиасообщение с Енисейском 13:07
Теннисисту Кирьосу грозит дисквалификация за слова о коррупции в ATP 13:03
BMW превратила кроссовер X6 в черную дыру 13:01
Олег Меньшиков вернулся в театр после выписки из больницы 13:00
Уголовное дело возбудили после пожара на заводе в Нижнем Новгороде 12:59
В Сочи водитель Jaguar протаранил забор и машины санатория 12:57
Число погибших при обрушении здания в Новосибирске выросло до трех 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
28.08.2019 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавшего при обрушении здания

Рабочий, которого госпитализировали после обрушения стены здания в Новосибирске, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя горбольницы, куда был доставлен мужчина.

По словам собеседника агентства, во время обрушения он успел отбежать от падающей конструкции. Однако один из обломков попал ему в ногу. Врачи оценивают его состояние ближе к удовлетворительному.

Фото: МЧС России
СК опубликовал видео с места обрушения здания в Новосибирске

Напомним, в Ленинском районе Новосибирска на улице Ударная, 1/1а произошло обрушение стены реконструируемого двухэтажного здания насосной станции. По предварительным данным, завалило рабочих, которых проводили ремонт теплотрассы, расположенной по соседству. Люди находились в траншее, когда на них упала кирпичная стена. Три человека успели отбежать. Как сообщает корреспондент "РГ" с места событий, из них травмы получили два человека, однако госпитализация понадобилась лишь одному.  Его доставили в больницу № 34 с переломом ноги. На данный момент известно о двух погибших, чьи тела извлечены из-под завалов. Спасатели ищут еще одного человека, который находится под обломками. В настоящий момент разобрана половина завалов.

Как уточнили ТАСС в областном МЧС, площадь обрушения составляет порядка 350 квадратных метров. На месте ЧП работают 183 человека и 44 единицы техники. Кроме того, к поискам рабочего привлекли кинологов и беспилотники.

По факту гибели людей следственный комитет возбудил уголовное дело по статье ст 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). К месту ЧП выехал исполняющий обязанности руководителя областного СК. Там же находится мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По предварительной информации властей, причиной обрушения могло стать сползание грунта.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев надеется на "системные сдвиги" в подходах Киева к России
Названы самые богатые российские семьи
Раскрыты объемы "секретной" российской экономики
Невозможное - возможно: плоский штопор Су-57 сняли на видео
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019