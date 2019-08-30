Игрок ФК "Краснодар" Реми Кабелла успешно прооперирован

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Реми Кабелла успешно перенес операцию в одной из зарубежных клиник по поводу разрыва крестообразных связок колена. Об этом французский футболист сообщил сегодня в Instagram.

"Операция прошла хорошо благодаря Богу. Теперь я снова стал сильнее. Спасибо всем, кто поддержал меня!", - написал игрок кубанских "быков".

29-летний атакующий экс-хавбек французской сборной перешел в "Краснодар" из клуба "Сент-Этьен" в конце июля нынешнего года примерно за 14 миллионов евро. Реми великолепно дебютировал за новый коллектив, практически сразу став одним из его лидеров. Особенно впечатляюще Кабелла выглядел в квалификационных матчах Лиги чемпионов против португальского "Порту".

К сожалению, 21 августа в гостевом поединке раунда плей-офф с греческим "Олимпиакососм" он получил тяжелейшую травму и покинул поле на 26-й минуте. Именно после этого хозяева завладели инициативой и сумели крупно обыграть "Краснодар".

По мнению медиков, Реми Кабелла может приступить к тренировкам не раньше, чем через полгода.