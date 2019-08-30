Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО

Водителям станет проще оформить ДТП

С 1 сентября автомобилистам станет проще проводить европротокол. Эту упрощенную процедуру оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД можно будет сделать онлайн - заполнить извещение о дорожно-транспортном происшествии через портал госуслуг.

Об этом говорится в Федеральном законе от 1 мая 2019 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Электронное извещение отправляется в страховую компанию виновника аварии. И пострадавший получает выплаты по ОСАГО. С электронным извещением можно будет обращаться в страховую компанию за получением возмещения ущерба. Однако новые правила не являются принудительными. По желанию можно, как и раньше, заполнить извещение в бумажном виде.

Нотариус на замене

С 1 сентября ряд граждан смогут выполнять функции нотариуса, при этом, не имея специального образования. Об этом говорится в Федеральном законе от 26 июля 2019 г. N 226-ФЗ.

Например, если в населенном пункте нет специально обученного нотариуса, то местные жители смогут теперь обращаться с нотариальными вопросами к главе местной администраций или специально уполномоченному лицу.

Но у местной администрации в должности нотариуса будут свои ограничения. "Из перечня нотариальных действий, которые вправе совершать должностные лица местного самоуправления, исключается удостоверение завещаний и доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом. Уточнена статья о мерах по охране наследственного имущества. Нотариальные действия будут осуществляться только для лиц, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в данном населенном пункте", - рассказал "РГ" эксперт нотариального рынка Глеб Акимов.

По мнению эксперта, изменения носят, безусловно, положительный характер, они направлены на охрану имущественных прав граждан и более слаженную работу нотариата с Минюстом.

Селян ждет прибавка

1 сентября Пенсионный фонд России должен завершить перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности.

Об этом говорится в Федеральном законе от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий".

К назначенной дате должна быть также рассчитана положенная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии сельхозработникам (25 процентов) с учетом изменений в списках профессий.

Напомним, 25-процентная надбавка касается пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Второе условие, как ранее писала "РГ", надбавка положена селянам определенных профессий. Это обозначено специальным постановлением правительства.

Среди таких специалистов - животноводы, растениеводы, рыбоводы в колхозах, совхозах, крестьянско-фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных кооперативах, артелях и в других организациях, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство.

Однако в июне этого года список был расширен. В него также вошли специалисты, которые занимались обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и оборудования, лаборанты, врачи-эпизоотологи, заведующие ветеринарными аптеками и другие.

Комплексные кадастровые работы будут упрощены

С 16 сентября комплексные кадастровые работы станет выполнять проще. Об этом говорится в Федеральном законе от 17 июня 2019 г. N 150-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О кадастровой деятельности" и Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости"".

Напомним, что комплексные кадастровые работы заказывают обычно местные власти. Такие работы выполняются за госсчет.

"Результаты комплексных кадастровых работ, - комментирует закон Минэкономразвития на своем сайте, - позволяют исправить реестровые ошибки в местоположении границ объектов недвижимости, повысить эффективность управления территориями, сократить количество земельных споров, а также защитить права собственников земельных участков". Площадь земельных участков, учтенных в Едином госреестре недвижимости в результате таких работ, с 2017 года увеличилась на 20 процентов.

Какие новые возможности дает новый закон?

Первая. Уточнены процедуры выявления самовольного захвата земельных участков, а также уточнения границ тех участков, площадь которых не совпадает указанной в Едином госреестре недвижимости.

Вторая. Компании смогут сами проводить комплексные кадастровые работы, не оформляя договор подряда.

Третья. Работы можно проводить, даже если отсутствует утвержденный проект межевания территории.

Четвертая. Если при проведении работ обнаружатся участки, информации о которых нет в Едином госреестре недвижимости, исполнители сообщат об этом органам земельного надзора.

Пятая. Перечень участков, в отношении которых комплексные кадастровые работы не выполняются, расширен. В него включены участки, выделенные под комплексное освоение или развитие, например, крупные жилые микрорайоны.

Квадрокоптеры и дроны обязали ставить на учет

С 27 сентября владельцам квадрокоптеров и дронов придется ставить свои беспилотники на учет в Росавиации. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 25.05.2019 N 658.

Но касаться это будет не всех. Под обязательную регистрацию попадают беспилотные гражданские воздушные суда, масса которых составляет от 0,25 до 30 килограммов. Также они должны быть сделаны в России или ввезены на территорию нашей страны для постоянного использования.

Если, например, иностранный беспилотник привезен в Россию для участия в спортивных мероприятиях, то ставить его на учет не нужно.

Для постановки аппарата на учет нужно подать в Росавиацию заявление по почте или через портал госуслуг с приложением фотографии беспилотного воздушного судна. Это нужно сделать в течение 10 рабочих дней со дня его приобретения.