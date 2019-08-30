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Рубрика: Пенсии и пособия

Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО

Текст: Георгий Панин
Водителям станет проще оформить ДТП
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 1 сентября автомобилистам станет проще проводить европротокол. Эту упрощенную процедуру оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД можно будет сделать онлайн - заполнить извещение о дорожно-транспортном происшествии через портал госуслуг.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Об этом говорится в Федеральном законе от 1 мая 2019 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Электронное извещение отправляется в страховую компанию виновника аварии. И пострадавший получает выплаты по ОСАГО. С электронным извещением можно будет обращаться в страховую компанию за получением возмещения ущерба. Однако новые правила не являются принудительными. По желанию можно, как и раньше, заполнить извещение в бумажном виде.

Нотариус на замене

С 1 сентября ряд граждан смогут выполнять функции нотариуса, при этом, не имея специального образования. Об этом говорится в Федеральном законе от 26 июля 2019 г. N 226-ФЗ.

Например, если в населенном пункте нет специально обученного нотариуса, то местные жители смогут теперь обращаться с нотариальными вопросами к главе местной администраций или специально уполномоченному лицу.

Фото: iStock
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Но у местной администрации в должности нотариуса будут свои ограничения. "Из перечня нотариальных действий, которые вправе совершать должностные лица местного самоуправления, исключается удостоверение завещаний и доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом. Уточнена статья о мерах по охране наследственного имущества. Нотариальные действия будут осуществляться только для лиц, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в данном населенном пункте", - рассказал "РГ" эксперт нотариального рынка Глеб Акимов.

По мнению эксперта, изменения носят, безусловно, положительный характер, они направлены на охрану имущественных прав граждан и более слаженную работу нотариата с Минюстом.

Селян ждет прибавка

1 сентября Пенсионный фонд России должен завершить перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности.

Об этом говорится в Федеральном законе от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий".

К назначенной дате должна быть также рассчитана положенная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии сельхозработникам (25 процентов) с учетом изменений в списках профессий.

Фото: istock
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Напомним, 25-процентная надбавка касается пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Второе условие, как ранее писала "РГ", надбавка положена селянам определенных профессий. Это обозначено специальным постановлением правительства.

Среди таких специалистов - животноводы, растениеводы, рыбоводы в колхозах, совхозах, крестьянско-фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных кооперативах, артелях и в других организациях, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство.

Однако в июне этого года список был расширен. В него также вошли специалисты, которые занимались обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и оборудования, лаборанты, врачи-эпизоотологи, заведующие ветеринарными аптеками и другие.

Комплексные кадастровые работы будут упрощены

С 16 сентября комплексные кадастровые работы станет выполнять проще. Об этом говорится в Федеральном законе от 17 июня 2019 г. N 150-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О кадастровой деятельности" и Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости"".

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Напомним, что комплексные кадастровые работы заказывают обычно местные власти. Такие работы выполняются за госсчет.

"Результаты комплексных кадастровых работ, - комментирует закон Минэкономразвития на своем сайте, - позволяют исправить реестровые ошибки в местоположении границ объектов недвижимости, повысить эффективность управления территориями, сократить количество земельных споров, а также защитить права собственников земельных участков". Площадь земельных участков, учтенных в Едином госреестре недвижимости в результате таких работ, с 2017 года увеличилась на 20 процентов.

Какие новые возможности дает новый закон?

Первая. Уточнены процедуры выявления самовольного захвата земельных участков, а также уточнения границ тех участков, площадь которых не совпадает указанной в Едином госреестре недвижимости.

Вторая. Компании смогут сами проводить комплексные кадастровые работы, не оформляя договор подряда.

Фото: istock
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Третья. Работы можно проводить, даже если отсутствует утвержденный проект межевания территории.

Четвертая. Если при проведении работ обнаружатся участки, информации о которых нет в Едином госреестре недвижимости, исполнители сообщат об этом органам земельного надзора.

Пятая. Перечень участков, в отношении которых комплексные кадастровые работы не выполняются, расширен. В него включены участки, выделенные под комплексное освоение или развитие, например, крупные жилые микрорайоны.

Квадрокоптеры и дроны обязали ставить на учет

С 27 сентября владельцам квадрокоптеров и дронов придется ставить свои беспилотники на учет в Росавиации. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 25.05.2019 N 658.

Но касаться это будет не всех. Под обязательную регистрацию попадают беспилотные гражданские воздушные суда, масса которых составляет от 0,25 до 30 килограммов. Также они должны быть сделаны в России или ввезены на территорию нашей страны для постоянного использования.

Фото: Александр Мельников/ РИА Новости
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Если, например, иностранный беспилотник привезен в Россию для участия в спортивных мероприятиях, то ставить его на учет не нужно.

Для постановки аппарата на учет нужно подать в Росавиацию заявление по почте или через портал госуслуг с приложением фотографии беспилотного воздушного судна. Это нужно сделать в течение 10 рабочих дней со дня его приобретения.