"Зенит" объявил о переходе Осорио на правах аренды

Футболист "Порту" Йордан Осорио проведет ближайший сезон на правах аренды в "Зените", сообщает пресс-служба клуба. Летом 2020 года венесуэлец может подписать полноценный контракт с питерским клубом, если "сине-бело-голубые" воспользуются опцией последующего выкупа.

Осорио перешел в "Порту" летом 2018 года из "Тонделы". В прошедшем сезоне он выступал в аренде за "Виторию Гимарайнш", в составе которого провел 30 встреч и отметился двумя голами.

Добавим, что Осорио стал пятым новичком "Зенита" в это межсезонье вслед за Александром Васютиным, Дугласом Сантосом, Малкомом и Алексеем Суторминым.