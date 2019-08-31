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31.08.2019 20:01
Рубрика: Спорт

"Зенит" объявил о переходе Осорио на правах аренды

Текст: Артур Нанян

Футболист "Порту" Йордан Осорио проведет ближайший сезон на правах аренды в "Зените", сообщает пресс-служба клуба. Летом 2020 года венесуэлец может подписать полноценный контракт с питерским клубом, если "сине-бело-голубые" воспользуются опцией последующего выкупа.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Осорио перешел в "Порту" летом 2018 года из "Тонделы". В прошедшем сезоне он выступал в аренде за "Виторию Гимарайнш", в составе которого провел 30 встреч и отметился двумя голами.

Добавим, что Осорио стал пятым новичком "Зенита" в это межсезонье вслед за Александром Васютиным, Дугласом Сантосом, Малкомом и Алексеем Суторминым.

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