Госдеп попытался оправдаться за свои действия в Идлибе

Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация). Об этом заявили в американском госдепе, пытаясь оправдаться перед мировым сообществом за свои действия.

Напомним, возглавляемая США коалиция первого сентября нанесла удар по террористам в Идлибе. Но погибли и мирные жители.

О многочисленных жертвах накануне сообщило министерство обороны РФ. При этом в ведомстве подчеркнули, что Турция и Россия не знали о предстоящей атаке. То есть были нарушены все ранее достигнутые договоренности.

"Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб", - заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Мы видели российский комментарий. Наша операция была точечным и целенаправленным ответом лидерам "Аль-Каиды", ответственным за планирование атак, которые угрожают гражданам США, нашим партнерам и невинным гражданским лицам", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Добавим, что с 31 августа по инициативе РФ и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации "Идлиб".