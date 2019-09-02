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02.09.2019 18:20

Караул, домашняя работа!

Почему учеба в школе превращается в кошмар для родителей
Текст: Татьяна Владыкина
Большинство современных родителей не скрывают, что делают домашнюю работу вместе с ребенком. Это раньше родители и школьники смеялись: "Где это видано, где это слыхано, папа решает, а Вася сдает". Сегодня школьная реальность такова, что папам и мамам не до смеха. Решать, писать, читать и сдавать приходится вместе с Васей. Накануне нового учебного года в помощь родителям вышла книга "Караул, домашняя работа!". О том, что общего между модным тайм-менеджментом и унылой домашней работой, можно ли научить ребенка делать уроки самостоятельно, "РГ" рассказал автор пособия, методист Ольга Узорова.
Эксперты уверены: после 6 часов вечера ребенок и домашнее задание - явления почти не совместимые. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Эксперты уверены: после 6 часов вечера ребенок и домашнее задание - явления почти не совместимые. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Эксперты уверены: после 6 часов вечера ребенок и домашнее задание - явления почти не совместимые. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Ольга Васильевна, один из лайфхаков по эффективной домашней работе звучит совершенно абсурдно: "Найдите учителя". Полвека назад такой совет вызвал бы у родителей недоумение. Что произошло?

Ольга Узорова: Была другая система обучения. Любой учитель, даже тот, который не был прилежным студентом в педвузе, мог на достойном уровне дать программу начальной школы. Поясню. Программа давала возможность среднему учителю дать хорошие базовые знания среднему ученику. Советская система, обучившая тех, кто первыми запустил ракеты в космос, была грамотной и логичной. Многие современные авторы учебников ушли от этой классики, от грамотной подачи материала. Компоновка программ нарушилась. Пошаговость подачи материала тоже.

Стало модным в третий класс вводить темы из седьмого, не отработав базовые навыки. Первый класс превратился в "два прихлопа три притопа", а на сложные темы в последующих классах часов не добавили.

Стало модным в третий класс вводить темы из седьмого, не отработав базовые навыки

Поэтому со второго класса для родителей начинается суровая правда жизни. Учитель должен успеть отработать с учениками темы, но не успевает: потому что или идет урок-контрольная, или новая тема. Добавьте сюда бесконечные диагностические работы, отнятые часы у математики, русского языка и чтения в пользу физкультуры и т.д. Да еще отсутствие времени, чтобы сделать в классе работу над ошибками. И в итоге родители в ужасе от того, что их ребенок не может выполнить домашнюю работу самостоятельно. Именно поэтому очень важно найти грамотного и опытного учителя.

Предположим, с учителем повезло. Что дальше? Что делать, чтобы домашняя работа не стала шоком для ребенка и родителей?

Ольга Узорова: Желательно, чтобы ребенок с трех лет знал системное "надо". Не одноразовое. С трех лет надо потихонечку приучать к какой-то домашней работе. Например: мы с тобой раз в неделю прибираем квартиру, ты вытираешь эти полочки. В четыре-пять лет ребенок может помогать маме накрывать на стол. На ужин ставить тарелки на стол. Каждый день. Или поливать цветы, кормить хомячка. Тогда и домашнее задание на каждый день не будет для него шоком. Ребенок уже понимает важнейшее для успешной учебы в школе слово "надо".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Допустим, воспитание системного "надо" было упущено. Зато есть большой соблазн сказать первокласснику: "Ты уже большой, давай сам".

Ольга Узорова: Увы, нельзя сказать ребенку: "Ты уже взрослый, садись и делай". Мы не можем спрашивать с ребенка того, чему мы его не научили, а потом не отработали. Забота грамотного выполнения домашнего задания в первую очередь - зона ответственности взрослых. Учитель в классе учит, как выполнять домашнюю работу, а вы дома контролируете этот процесс. И чем быстрее взрослые научат ребенка, а не просто торжественно сообщат ему: "Всё, ты теперь школьник, ты взрослый - домашнее задание на твоей совести", чем грамотнее взрослые выстроят все этапы обучения ребенка, тем раньше он станет самостоятельно выполнять домашнюю работу.

Но мы сейчас говорим о сильном учителе, который умеет комбинировать современную школьную программу, и о грамотном, мотивированном родителе. В этом случае в первой четверти родительский контроль за домашним заданием должен быть пристальным. Дальше нужно смотреть, что и как ребенок сделал, с чем предстоит поработать. Домашняя работа должна быть чистой, без помарок и перечеркиваний. Неприлично сдавать работу, если она написана "курица лапой".

В начальной школе идите на учителя. Ищите его заранее, когда ребенок еще ходит в детский сад

Сколько времени должно уходить на домашнюю работу?

Ольга Узорова: По рекомендациям опытных учителей-практиков в начальной школе время выполнения домашней работы не должно превышать 1-2 часа, в 5-6-х классах - 2,5 часа.

Глядя на обилие заданного (одни проекты по окружающему миру чего стоят), иногда очень хочется сделать уроки за ребенка.

Ольга Узорова: К сожалению, проекты в разных школах вводят по-разному. И требования к ним очень разные. Многие требования зависят даже не от учителя, а от директора школы. Давайте тему проектов обсудим отдельно. У меня, мягко сказать, неоднозначное отношение к ним, особенно в начальной школе. Слишком много перекосов на практике.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Родители стали часто нанимать репетиторов для учеников начальной школы не для того, чтобы подтянуть предмет, а только для того, чтобы с ребенком делали домашнее задание. Это правильно?

Ольга Узорова: Когда я бываю в других странах, обязательно разговариваю с родителями. Недавно спрашивала у папы-американца, как у них в семье обстоят дела с домашней работой? Он говорит - отлично. Ребенок учится во втором классе. Спрашиваю, сколько времени он тратит? Два часа и без помощи родителей, - бодро отвечает папа. В итоге выяснилось, что каждый день уроки с ребенком делает репетитор. Этот путь очень опасный. Ребенок должен научиться делать домашнюю работу сам. Взрослые должны не делать за него, а научить справляться с этой работой.

Домашняя работа - это фундамент тайм-менеджмента?

Ольга Узорова: Да, это планирование. Домашняя работа учит планировать свои действия. Но прежде всего она проверяет знания. Если выполняя домашнее задание, ребенок задает много вопросов взрослому, значит, есть пробелы. И над этими пробелами нужно поработать.

Любому родителю хотелось бы, чтобы ребенок писал грамотно, умел считать и решать примеры. Но если с учителем не повезло?

Ольга Узорова: Ох, тогда маме придется сначала делать домашнюю работу, а потом закрепить пройденное упражнениями, которые дадут необходимую базу. А бедный ребенок в этом случае будет учиться в три смены - школа, домашняя работа и отработка материала дома. Повторю - в начальной школе идите на учителя. Ищите его заранее, когда ребенок еще ходит в детский сад.

Работа над ошибками

В тетради ребенка много помарок?

Научитесь ценить и уважать самостоятельный труд ребенка. Помарки уйдут со временем, если их истоки - не пробелы в знаниях. Если помарки появляются из-за пропуска или замены букв, не стоит из-за этого перечеркивать весь труд ребенка. Однако если помарок больше 20 на работу, то это сигнал, что надо обратиться к логопеду или дефектологу.

Ребенок сам не садится за выполнение домашнего задания?

Возможные причины этой проблемы - лень, неорганизованность. В борьбе с ними поможет только режим. Старайтесь приучать ребенка к режиму дня. За уроки лучше садиться в одно и то же время. Организуйте ребенку удобное рабочее место. Поначалу сидите рядом, но не помогайте и не подсказывайте ответы. Именно сейчас вы должны жестко пресечь все детские "хочу" - "хочу пить" (в десятый раз!)... Вам нужно отвечать примерно так: "Доделаешь - будет и яблоко, и питье"...

Ваш малыш почти всегда садится за домашнее задание не раньше 6-7 вечера (у него много секций или он ждет маму с работы)?

Срочно меняйте расписание секций и уменьшайте нагрузку ребенка. После 6 часов вечера ребенок и домашнее задание - явления почти не совместимые.

Советы от Ольги Узоровой

Чтобы выполнить домашнюю работу быстро, нужно составить план, то есть распланировать, сколько времени потребуется на каждый этап работы. Например: две задачи решу минут за 10, на 20 примеров уйдет 5-6 минут. Два уравнения - да это минут на 5! Отмечаете карандашом время на полях. Включаете таймер для самопроверки (или ставите песочные часы). И тогда вся математика будет сделана без никому не нужных слез всего минут за 20.

Фото: istock
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Существуют разные виды памяти, и у людей, как правило, лучше развит какой-то один из них. Поэтому и запоминать всем нужно по-разному. Кто обладает хорошей зрительной памятью - все записывайте и иллюстрируйте. У кого развита слуховая память - читайте (например, басню, стихотворение, правило) вслух или пропевайте на любой подходящий мотив. У кого преобладает моторная память - рисуйте схемы; переписывайте правила, делайте наглядные пособия; басню или стихотворение не только спойте, но и спляшите.

Когда вы делаете домашнюю работу, не стоит учить похожие предметы подряд. Например, после того как выполнили задание по литературному чтению, не беритесь сразу за параграф из окружающего мира - вам будет трудно его запомнить. Так уж устроена наша память.

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