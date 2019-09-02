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02.09.2019 10:27
Рубрика: Легковые авто

Новые Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander: известна дата премьеры

Текст: Евгений Костин

Согласно данным японского издания Best Car, новый Nissan X-Trail дебютирует осенью 2020 года и получит силовую установку e-Power, впервые дебютировавшую на Nissan Note.

Её главная особенность заключается в том, что ДВС не связан с приводом колёс, а используется только для подзарядки аккумуляторов, которые питают электромотор. Не исключено, что в случае с X-Trail объём двигателя внутреннего сгорания будет увеличен, на Note и минивэне Serena он составляет 1.2 литра. Напомним, новое поколение X-Trail уже проходит тесты.

Фото: Андрей Филатов / ТАСС
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Также осенью может дебютировать новое поколение Mitsubishi Outlander, которое с большой долей вероятности окажется соплатформенником X-Trail. Отмечается, что при этом Outlander получит оригинальную трансмиссию. Скорее всего, прототипом кроссовера станет концепт-кар, представленный дважды в этом году, но под разными именами: Mitsubishi Engelberg Tourer и e-Yi. Автомобили для мотор-шоу оснащались гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового ДВС и пары электромоторов.

Продажи обновлённого Nissan X-Trail начались в России прошлой осенью. В настоящее время модель можно купить начиная от 1 590 000 рублей. Цена на Mitsubishi Outlander стартует от 1 699 000 рублей.

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#Nissan #Mitsubishi