АвтоВАЗу разрешили продавать Lada Vesta с вариатором

Lada получила одобрение типа транспортного средства на седан и универсал Vesta с двигателем Альянса H4M и вариатором - эта пара, напомним, дебютировала на кросс-версии хэтча Xray. Буквально это означает одно - новая модификация Lada Vesta стала ближе к покупателю.

Рядная "четвёрка" объёмом 1.6 литра, согласно опубликованному документу, выдаёт 113 л.с. (152 Нм) и может работать на бензине АИ-92. В паре с двигателем будет работать гидротрансформаторный вариатор Jatco.

Ранее "РГ" сообщала, что Lada Vesta с вариатором появится в ближайшие месяцы. Эту информацию озвучил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек. Не исключено, что мелкосерийное производство автомобиля уже стартовало.

В случае с Xray Cross доплата за вариант с автоматической трансмиссией составляет 50 000 рублей. Можно с уверенностью сказать, что с Vesta ситуация будет аналогичной.

В настоящее время семейство Vesta представлено седаном, универсалом и их кросс-версиями. Цены на модель начинаются от 606 900 рублей. В моторной гамме присутствуют 106- и 122-сильные двигатели; доступные коробки передач - АМТ и 5-ступенчатая "механика". Напомним, подразделением Lada Sport выпускается "заряженная" версия седана, оснащённая мотором мощностью 145 л.с., которую можно купить начиная от 1 057 900 рублей.