Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: Шакил О'Нил сумел втиснуться в крохотный Smart 09:01
Новая "Газель" и корейский конкурент "ГАЗона-Next". Что показали на Comtrans 02.09.2019
ГАЗ показал новую маршрутку в стиле "ГАЗели" нового поколения 02.09.2019
Российский УАЗ показали на Венецианском фестивале 02.09.2019
03.09.2019 08:27
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗу разрешили продавать Lada Vesta с вариатором

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Lada получила одобрение типа транспортного средства на седан и универсал Vesta с двигателем Альянса H4M и вариатором - эта пара, напомним, дебютировала на кросс-версии хэтча Xray. Буквально это означает одно - новая модификация Lada Vesta стала ближе к покупателю.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
ГАЗ представил новое поколение "Газели"

Рядная "четвёрка" объёмом 1.6 литра, согласно опубликованному документу, выдаёт 113 л.с. (152 Нм) и может работать на бензине АИ-92. В паре с двигателем будет работать гидротрансформаторный вариатор Jatco.

Ранее "РГ" сообщала, что Lada Vesta с вариатором появится в ближайшие месяцы. Эту информацию озвучил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек. Не исключено, что мелкосерийное производство автомобиля уже стартовало.

В случае с Xray Cross доплата за вариант с автоматической трансмиссией составляет 50 000 рублей. Можно с уверенностью сказать, что с Vesta ситуация будет аналогичной.

В настоящее время семейство Vesta представлено седаном, универсалом и их кросс-версиями. Цены на модель начинаются от 606 900 рублей. В моторной гамме присутствуют 106- и 122-сильные двигатели; доступные коробки передач - АМТ и 5-ступенчатая "механика". Напомним, подразделением Lada Sport выпускается "заряженная" версия седана, оснащённая мотором мощностью 145 л.с., которую можно купить начиная от 1 057 900 рублей.

Почти спортивная Lada Granta: цена и когда можно будет купить
"Шпионы" сфотографировали салон новой Kia Optima
#Lada