Япония может направить военный корабль в Ормузский пролив

Корабль морских Сил самообороны Японии может быть направлен в Ормузский пролив. Однако если это и произойдет, то только на индивидуальной основе, а не в рамках коалиции США.

Об этом во вторник сообщила крупнейшая газета страны Yomiuri. По ее данным, сейчас японское правительство рассматривает такой вариант. В случае принятия положительного решения, будет направлен один военный корабль, который займется только сбором информации.

Издание отмечает, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в конце сентября, после Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет ТАСС.

Ситуация в регионе обострилась в июле, когда силы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. После этого Госдепартамент США объявил о создании коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в регионе. К ней уже присоединились Великобритания, Бахрейн, Австралия. В то же время Япония неоднократно давала понять, что пока не планирует присоединяться к коалиции.