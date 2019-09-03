Для освоения дальневосточных недр необходимы новые технологии

Из-за удаленности регионов и сложности реализации проектов крупнейшие в стране месторождения долгие годы не разрабатывались. Но сегодня ситуация изменилась, в регионе разрабатываются проекты по расширению добычи и переработки полезных ископаемых, которые являются перспективными экспортными товарами. Это позволит изменить положение горнодобывающей отрасли федерального округа и России в целом.
В ДФО расположены крупные месторождения углей, железных руд, которые пока не разрабатывались, а также олова и меди - их добыча в прошлом веке считалась специализацией Дальнего Востока. Здесь же открыты богатые месторождения вольфрама, флюорита, свинцово-цинковых руд, бора, рения, природного минерала брусита и многих других полезных ископаемых.
- В Приморском крае есть месторождения германиеносных углей, то есть с высоким содержанием германия, аналогов им в России нет, - рассказала "РГ" профессор кафедры физики НИТУ "МИСиС", доктор технических наук Светлана Эпштейн. - Там ведется их переработка с концентрированием германия, который является стратегическим сырьем, необходим для производства оптики и радиоэлектроники. Как правило, используются отечественные технологии - сжигание и последующее улавливание тонкой золы. Там также активно идут разведочные работы по выявлению новых участков месторождений - это становится выгодно из-за роста цен на германий на мировом рынке.
Уникально и Дальнегорское месторождение бора в Приморском крае. Оно единственное в России и сосредоточено в компактном объеме: 3 километра в длину, 400 метров - в ширину, но содержит около 3 процентов мировых запасов бора. Этот элемент используется для производства минеральных удобрений, стекловолокна, пластиков, моющих средств, стройматериалов, искусственного хрусталя, керамики. Он применяется в цветной и черной металлургии, машино- и приборостроении, электронной, медицинской, электротехнической, авиационной и космической промышленности, для защиты от нейтронного излучения. Поэтому продукция горно-химического комбината, расположенного здесь, экспортируется во многие страны мира.
В Еврейской автономной области добывается природный минерал брусит - гидроксид магния. После высокотемпературного обжига его используют для производства огнеупоров, применяющихся на предприятиях черной и цветной металлургии, а также в цементной промышленности. Кроме этого брусит необходим при производстве полимеров, стекла, бумажной продукции, в качестве флюса в металлургии. Он же служит высококачественным сырьем для получения чистого оксида магния, или жженой магнезии, которая необходима в электронной промышленности и медицине.
В Забайкальском и Приморском краях занимаются разработкой месторождений вольфрама и олова. Горные массы, получаемые при добыче, содержат эти металлы в таких соединениях и концентрациях, при которых их промышленное использование технически возможно и экономически целесообразно. Помимо этого руда часто содержит еще и золото, молибден, бериллий, медь, висмут, сурьму, ртуть, серебро, мышьяк, серу, тантал, ниобий, скандий - "букет" ценнейших ископаемых. И ценность "попутных" компонентов нередко сопоставима со стоимостью основных.
А на курильском острове Итуруп открыты запасы металла рения, необходимого для высокотехнологичных отраслей экономики. Его используют в ракетостроении, строительстве реактивных двигателей, носовых обтекателей сверхзвуковой авиации, камер сгорания, для производства военной техники.
Рений является одним из самых редких элементов на земле, его мировые запасы оцениваются всего в 13 тысяч тонн. Цена килограмма доходит до полутора тысяч долларов. Еще в 90-х годах прошлого века российские ученые обнаружили месторождение рения в жерле итурупского вулкана Кудрявый. Изначально залежи оценили в 10-15 тонн, но позже выяснилось, что ежегодно вулкан выбрасывает в атмосферу до 20 тонн металла.
Разработка месторождения рения и его добыча предусмотрена федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы". В итоге из вулкана Кудрявый будут добывать не только рений, но и концентраты германия, индия, селена, теллура.
Еще одним перспективным направлением является добыча ценного сырья из того, что еще недавно считалось отвалами пустой породы и отходами переработки полезных ископаемых. Теперь же их называют "техногенными месторождениями".
- По сути это такие же месторождения, как природные, и вопрос лишь в том, есть ли в них промышленно интересные концентрации ценных элементов, - продолжает профессор Светлана Эпштейн. - Но так как они копятся десятилетиями, то распределение этих элементов неравномерно, поэтому требуются масштабные работы по их исследованию. Второй вопрос - разработка технологий для этого. Например, в золошлаковых отходах сжигания углей для получения электрической и тепловой энергии содержится до 25 процентов алюминия, до 10 процентов железа, есть кремний. Но на сегодня технологии переработки дороже, чем возможный выход. Создание новых и менее дорогостоящих технологий - вопрос будущего. Но, в конце концов, все равно эти отходы перерабатывать придется.