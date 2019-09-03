Для освоения дальневосточных недр необходимы новые технологии

Дальний Восток - кладовая стратегических запасов самых разных полезных ископаемых от угля, нефти, золота и драгоценных камней до черных и цветных металлов и редкоземельных элементов.

Из-за удаленности регионов и сложности реализации проектов крупнейшие в стране месторождения долгие годы не разрабатывались. Но сегодня ситуация изменилась, в регионе разрабатываются проекты по расширению добычи и переработки полезных ископаемых, которые являются перспективными экспортными товарами. Это позволит изменить положение горнодобывающей отрасли федерального округа и России в целом.

В ДФО расположены крупные месторождения углей, железных руд, которые пока не разрабатывались, а также олова и меди - их добыча в прошлом веке считалась специализацией Дальнего Востока. Здесь же открыты богатые месторождения вольфрама, флюорита, свинцово-цинковых руд, бора, рения, природного минерала брусита и многих других полезных ископаемых.

- В Приморском крае есть месторождения германиеносных углей, то есть с высоким содержанием германия, аналогов им в России нет, - рассказала "РГ" профессор кафедры физики НИТУ "МИСиС", доктор технических наук Светлана Эпштейн. - Там ведется их переработка с концентрированием германия, который является стратегическим сырьем, необходим для производства оптики и радиоэлектроники. Как правило, используются отечественные технологии - сжигание и последующее улавливание тонкой золы. Там также активно идут разведочные работы по выявлению новых участков месторождений - это становится выгодно из-за роста цен на германий на мировом рынке.

Уникально и Дальнегорское месторождение бора в Приморском крае. Оно единственное в России и сосредоточено в компактном объеме: 3 километра в длину, 400 метров - в ширину, но содержит около 3 процентов мировых запасов бора. Этот элемент используется для производства минеральных удобрений, стекловолокна, пластиков, моющих средств, стройматериалов, искусственного хрусталя, керамики. Он применяется в цветной и черной металлургии, машино- и приборостроении, электронной, медицинской, электротехнической, авиационной и космической промышленности, для защиты от нейтронного излучения. Поэтому продукция горно-химического комбината, расположенного здесь, экспортируется во многие страны мира.

Перспективным направлением является добыча ценного сырья из того, что недавно считалось отвалами пустой породы и отходами переработки полезных ископаемых

В Еврейской автономной области добывается природный минерал брусит - гидроксид магния. После высокотемпературного обжига его используют для производства огнеупоров, применяющихся на предприятиях черной и цветной металлургии, а также в цементной промышленности. Кроме этого брусит необходим при производстве полимеров, стекла, бумажной продукции, в качестве флюса в металлургии. Он же служит высококачественным сырьем для получения чистого оксида магния, или жженой магнезии, которая необходима в электронной промышленности и медицине.

В Забайкальском и Приморском краях занимаются разработкой месторождений вольфрама и олова. Горные массы, получаемые при добыче, содержат эти металлы в таких соединениях и концентрациях, при которых их промышленное использование технически возможно и экономически целесообразно. Помимо этого руда часто содержит еще и золото, молибден, бериллий, медь, висмут, сурьму, ртуть, серебро, мышьяк, серу, тантал, ниобий, скандий - "букет" ценнейших ископаемых. И ценность "попутных" компонентов нередко сопоставима со стоимостью основных.

А на курильском острове Итуруп открыты запасы металла рения, необходимого для высокотехнологичных отраслей экономики. Его используют в ракетостроении, строительстве реактивных двигателей, носовых обтекателей сверхзвуковой авиации, камер сгорания, для производства военной техники.

На Итурупе открыты запасы металла рения, необходимого для высокотехнологичных отраслей экономики

Рений является одним из самых редких элементов на земле, его мировые запасы оцениваются всего в 13 тысяч тонн. Цена килограмма доходит до полутора тысяч долларов. Еще в 90-х годах прошлого века российские ученые обнаружили месторождение рения в жерле итурупского вулкана Кудрявый. Изначально залежи оценили в 10-15 тонн, но позже выяснилось, что ежегодно вулкан выбрасывает в атмосферу до 20 тонн металла.

Разработка месторождения рения и его добыча предусмотрена федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы". В итоге из вулкана Кудрявый будут добывать не только рений, но и концентраты германия, индия, селена, теллура.

Еще одним перспективным направлением является добыча ценного сырья из того, что еще недавно считалось отвалами пустой породы и отходами переработки полезных ископаемых. Теперь же их называют "техногенными месторождениями".

- По сути это такие же месторождения, как природные, и вопрос лишь в том, есть ли в них промышленно интересные концентрации ценных элементов, - продолжает профессор Светлана Эпштейн. - Но так как они копятся десятилетиями, то распределение этих элементов неравномерно, поэтому требуются масштабные работы по их исследованию. Второй вопрос - разработка технологий для этого. Например, в золошлаковых отходах сжигания углей для получения электрической и тепловой энергии содержится до 25 процентов алюминия, до 10 процентов железа, есть кремний. Но на сегодня технологии переработки дороже, чем возможный выход. Создание новых и менее дорогостоящих технологий - вопрос будущего. Но, в конце концов, все равно эти отходы перерабатывать придется.