"Куда ты пропала, Бернадетт?": мама устала, маме нужен отдых

Вслед за грустно-комичной "ветеранской" драмой "Последний взмах флага" по книге Дэррила Пониксена он взялся за ещё одну экранизацию. С предыдущей работой режиссёра её объединяет только типичное для него в целом настроение меланхоличной иронии, через которую иногда громко и многословно прорывается ехидное недовольство современностью (на этот раз оно, однако, только чуть обозначено - будто для проформы).

В фильме "Куда ты пропала, Бернадетт?" недовольство это вполне конкретной природы, потому что в основе его лежит книга американской писательницы Марии Семпл (когда-то писавшей сценарии сериалов "Беверли-Хиллз, 90210" и "Без ума от тебя"), адресованная в первую очередь замужним женщинам среднего возраста. И снискавшая у этой читательской категории немалый успех.

Главная героиня - собственно, Бернадетт, - как нетрудно догадаться, как раз замужняя женщина среднего возраста. Некогда весьма перспективная и амбициозная архитекторша, она давно забросила свои творческие планы и погрязла в скучной повседневности, большую часть времени проводя за общением с умненькой и всесторонне одарённой, что твоя Лиза Симпсон, дочуркой и накапливанием лютой ненависти ко всем окружающим. Где-то ещё водится любимый, но отдалившийся муж, постоянно занятый работой. Работает он на Microsoft, изобретая какие-то пугающие футуристические устройства, и понять всю гамму страданий хиреющей от недостатка самореализации супруги, будучи скучным "технарём", конечно, не в состоянии.

От изматывающего быта Бернадетт избавлена (муж всё-таки на Билла Гейтса работает), организацией всякой бытовой мелочи - от стирки до бронирования авиабилетов - по удалёнке занимается загадочная, как Диана из "Твин Пикс", помощница. В замкнутых условиях, собственноручно созданных героиней, её изначальная социофобия стремительно прогрессирует, а семейное решение "покинуть зону комфорта" и свозить дочку в Антарктику становится своего рода катализатором и ускоряет движение её крыши куда-то сильно вбок.

Вскоре становится ясно, что на место безобидных обсессивно-компульсивных заморочек пришла агрессивная социопатия и Бернадетт стала опасной для окружающих. Незаметно для себя самой она перевела свою холодную войну с ограниченными соседками-мещанками и вообще с осточертевшим Сиэтлом, опутанным щупальцами корпорации зла, которые добрались и до её священного очага, в режим открытой конфронтации.

Попутно выясняется, отчего же бедную Бернадетт так колбасит и почему она заточила себя в эту юдоль почти лишённого смысла (кроме воспитания дочери) существования: в молодости у неё было дело всей жизни - построить дом мечты, сотворить концептуальный шедевр, но жестокий мир на эту мечту плюнул, а затем растоптал её копытами свинорылых нуворишей и циничных дельцов. Руки опустились, но творческий зуд не пропал и, не будучи удовлетворённым, трансформировался в букет психических расстройств, с упоением отображённых на экране блестящей Кейт Бланшетт.

Муж, этот ничего не понимающий чурбан, проявляет беспокойство и предпринимает попытку отправить суженую на лечение. А тут ещё одна нервотрёпка свалилась на голову: спецслужбы обнаруживают, что наивная дама стала жертвой коварной схемы - угадайте, кого! - русской мафии. Без этого сегодня, как видим, не обходится даже комедийная драма об экзистенциальном кризисе богатой белой женщины. Ведь каждая американская домохозяйка должна помнить, что русская мафия может прятаться если не под её кроватью, то в её компьютере. Ну да ладно, фильм всё-таки не о русской мафии, а об экзистенциальном кризисе богатой белой женщины.

Когда состояние несчастной достигает критической точки, она, вдохновившись беседой с мудрым наставником в исполнении Лоуренса Фишборна, решается на импульсивный поступок (как сейчас говорят, "психанула"), способный направить её склонность к эскапизму в более конструктивное и продуктивное русло.

И оно оказывается куда конструктивнее и продуктивнее, чем любой человек в здравом уме мог бы рассчитывать. Бернадетт, конечно, человеком в здравом уме назвать трудно, но для зрителя история её чудесного, полного изумительных совпадений и странных допущений спасения менее сказочной от этого не становится. И прямолинейность иллюстрации понятия "найти своё место в жизни" никуда не исчезнет.

Так оно обычно и бывает, когда произведение сосредоточено на конкретной прикладной функции. В данном случае - обнадёжить женщин среднего возраста, переставших видеть за семейной обыденностью свет в конце тоннеля, а их мужей, если их каким-то хитрым обманом удастся затащить в кинотеатр, - строго призвать быть внимательнее к возлюбленным. Тут чем громче и отчётливее жизнеутверждающий и нравоучительный посыл проговоришь, тем лучше. Остальное - опционально. Так что если вы не входите в целевую аудиторию - извините, вам не сюда.

2.5