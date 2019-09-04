Продажи Lada Granta выросли почти на 60%

С начала года на российском рынке продано почти 234 тысячи автомобилей Lada. Это превышает аналогичные показатели прошлого года на 2,5 процента. Об этом сообщает пресс-служба компании АвтоВАЗ.

По итогам продаж с января по август самой популярной среди россиян стала Granta. Всего реализовано 85 766 автомобилей этого семейства, что на 42,4 процента превышает показатели прошлого года. Самым результативным месяцам по продажам стал август, когда было продано 11 132 автомобилей (прирост составил 59,5 процента).

Вторую строчку рейтинга заняла Vesta с результатом 74 050 автомобилей. Это на 10,3 процента выше, чем годом ранее. На третьем месте по популярности оказались универсалы Largus - 27 826 автомобилей.

Отметим, что, по данным Ассоциации европейского бизнеса, после почти двух лет непрерывного роста в 2019-м продажи новых машин в России ушли "в минус". К примеру, с января по июль россияне купили 968,7 тысяч автомобилей - на 2,4 процентов меньше, чем годом ранее.

На этом фоне в СМИ появилась информация о том, что с сентября компания АвтоВАЗ замедлит на неопределенный срок темпы выпуска машин на линиях, где собирают автомобили альянса Renault-Nissan. Сократятся объемы производства моделей Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и Sandero Stepway. В пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что "все в рабочем режиме, а выводы можно будет делать только по итогам года".