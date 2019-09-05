Чему научат детей по новым стандартам

Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения доработанные Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для начальных и средних классов.

Пожалуй, для российской системы образования это один из самых главных документов. В нем будет ясно прописано, что и на каком году обучения узнают дети. На основе этих стандартов будут разрабатываться конкретные программы для школ и учебные планы, будут писаться учебники и составляться задания ЕГЭ.

- Результаты по предметам "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "Информатика", "История", "Обществознание", "Физика", "Химия", "Биология" и "География" распределены по годам обучения, - сообщается в пояснительной записке к проекту ФГОС.

Что это значит на практике? Например, в стандарте по математике для средних классов четко прописано - к концу шестого класса ребенок в числе прочего должен уметь "решать задачи на проценты, отношения и пропорции, задачи из области управления личными и семейными финансами...". В стандарте по русскому языку говорится, что уже в седьмом классе ребенка должны научить оформлять деловые бумаги, пересказывать текст объемом не менее 110 слов.

На основе новых стандартов будут разрабатываться программы для школ, учебные планы, по ним напишут учебники и составят задания ЕГЭ

Что касается таких предметов, как "ИЗО", "Музыка", "Технология", "ОБЖ" и "Физкультура" - то здесь разделение идет по тематическим модулям. Например, в стандарте по музыке есть модуль "Народное музыкальное творчество России". Здесь нужно научить ребенка различать на слух различные жанры фольклора, определять, какой инструмент звучит - духовой, струнный или ударно-шумовой. Стандарт по "Технологии"? В модуле "Робототехника" нужно научить ребят классифицировать и собирать роботов по видам и назначению. При этом еще и презентовать свое изделие.

В стандартах начальной школы тоже есть четкое разделение. К концу первого класса малыш должен уметь устно составлять текст из 2-4 предложений по картинкам, устно складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10.

В министерстве просвещения отметили, что новые стандарты "учат" не только заучивать, но и объяснять, анализировать и использовать полученные знания для решения учебных и практических задач.

Между тем

Министр просвещения Ольга Васильева назвала вчера пять открытых направлений для тем итогового сочинения. Среди них "Война и мир - к 150-летию великой книги", "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она".

- Они утверждены Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством Наталии Дмитриевны Солженицыной, - рассказала Ольга Васильева.

Напомним: сочинение - это допуск к ЕГЭ. В декабре его будут писать все 11-классники. В рамках объявленных направлений Рособрнадзор должен разработать конкретные темы, которые станут известны за 15 минут до начала испытания. Работы оцениваются в формате "зачет" - "незачет". Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут выбрать вместо сочинения изложение. Для тех, кто не справится с заданием, есть возможность пересдачи.