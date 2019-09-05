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05.09.2019 10:00
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Skoda Kamiq закосил под раллиста

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda представила новое исполнение компактного кроссовера Kamiq, посвящённое раллийным успехам команды автопроизводителя в мировом ралли. Kamiq Monte Carlo дебютирует на автосалоне во Франкфурте через несколько дней в компании хэтчбека Scala в аналогичной версии.

Исполнение Monte Carlo не подразумевает никаких изменений в настройках подвески, увеличения мощности мотора и пересмотра алгоритма переключения передач - исключительно внешний лоск. Здесь стоит отметить, что Kamiq стал вторым кроссовером в истории бренда, после Skoda Yeti, который получил такую версию.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Её особенности - в чёрной отделке рамки решётки радиатора, корпусов зеркал заднего вида, рейлингов, накладок на пороги, заднего диффузора и надписи на крышке багажника. Также Kamiq Monte Carlo отличают 17-дюймовые диски особого дизайна в базовой комплектации, опционально для кроссовера предложены колёса на 18 дюймов.

Kamiq в новом исполнении оснащён спортивными сиденьями с регулировкой по высоте, панорамной стеклянной крышей. Потолок в салоне чёрного цвета, на педалях есть алюминиевые накладки, на порогах - накладки с названием модели. Рулевое колесо, ручник и рычаг коробки отделаны кожей с прострочкой красной нитью, а дефлекторы воздуховодов получили покрытие "под хром".

Напомним, мировая премьера Skoda Kamiq состоялась в марте 2019 года. Полноприводных версий у кроссовера нет, в моторную гамму вошли литровый TSI на 95 и 115 л.с., 1.5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. и 115-сильный дизель. Ранее "РГ" рассказывала, насколько безопасен новый кроссовер Skoda.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.
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#Skoda