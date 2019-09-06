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1 сентября 2019 г. 17:20
"Родина"
Текст, фото: Николай Черкашин
Родина - № 9(919)

Три шага до июня 41-го...

В год 75-летия освобождения города на Буге от фашистов открылся новый музей в Брестской крепости

Уникальная экспозиция, подготовленная командой молодых петербургских художников "Невский баталист", разместилась в одном из уцелевших барбаканов. Здесь нет этикеток и пояснительных текстов. Они не нужны. Ты входишь в каземат - и попадаешь в историческое событие, в трехмерную панораму, где сразу всё становится ясным.

Экспозицию открывает фигура русского генерала первой четверти XIX века (в царствование Александра I и Николая I русские генералы проводили рекогносцировки будущей крепости Брест-Литовск).

Далее - строительство крепости.

Эвакуация города, дама с ребенком покидают родной дом, и ты невольно становишься соучастником драмы - столь реалистичен антураж, столь достоверны костюмы, столь глубоки эмоции ...

Еще три шага - и ты в июне 1941-го, среди бойцов осажденной крепости.

Застыли - кажется, лишь на несколько секунд - командиры над штабным столом.

А дальше - ночной прорыв из цитадели, прыжок из казармы в воды Мухавца...

Автор трехмерных панорам и диорам - Дмитрий Поштаренко. Среди работ его команды (именно так называет он свою творческую группу) "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". "Десант на Шумшу. Последний остров войны", "Кенигсберг-45. Последний штурм", "Битва за Москву. Бородино 1941 г", "Москва, сорок первый. Контрнаступление"...

В новом музее Бреста уже побывали тысячи посетителей.

Темы дня:
#Великая Отечественная война
#история
#Беларусь
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