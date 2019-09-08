Путин и Макрон обсудили подготовку саммита "нормандской четверки"

Телефонный разговор состоялся в продолжение переговоров в Форте Брегансон, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили вопросы двусторонней повестки. В Москве завтра возобновляет работу Совет сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны России и Франции, и лидеры условились о налаживании контактов и в других форматах.

Главы государств позитивно оценили освобождение и передачу удерживавшихся на Украине и в России лиц и выразили надежду, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений. Лидеры обсудили перспективы разрешения внутриукраинского конфликта, акцентировав безальтернативность минского "Комплекса мер", и подтвердили настрой на продолжение конструктивной работы в рамках "нормандского формата".

Путин подчеркнул целесообразность тщательной подготовки повестки саммита "нормандской четверки" и проработки решений, которые могут быть одобрены по итогам, обратив внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Париже и Берлине, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера".

Президенты обстоятельно рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и высказались за объединение усилий заинтересованных сторон в целях сохранения и соблюдения СВПД, а также обменялись информацией о предпринимаемых шагах.

Лидеры договорились о продолжении контактов - как по телефону, так и на встречах.