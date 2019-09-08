Новости

Стало известно, когда начнут снимать "Матрицу 4" и "Веном 2" 19:39
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер 13:18
Актриса Зоуи Дешанель подала на развод с продюсером Печеником 07.09.2019
Валерия рассказала, как потеряла ребенка от Иосифа Пригожина 07.09.2019
Вышел новый трейлер сериала HBO "Екатерина Великая" 07.09.2019

Вышел трейлер документалки про страшного клоуна

Новости
    08.09.2019, 18:43
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Magnolia Pictures & Magnet Releasing Фото: youtube.com/ Magnolia Pictures & Magnet Releasing
Фото: youtube.com/ Magnolia Pictures & Magnet Releasing

Только что вышедший сиквел успешного хоррора 2017 года "Оно" вновь привлёк внимание к образу злобного клоуна. А тут ещё и "Джокер" в Венеции поставил всех на уши. Словом, неудивительно, что именно сейчас в Сети появился трейлер документального фильма "Клоун Морщины".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фэнтези-хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно"

Клоун промышлял в американском штате Флорида, став знаменитостью благодаря вирусному видео, где он зловеще вылезал из-под кровати, пугая ребёнка.

Впоследствии выяснилось, что Морщины был нанят родителями непослушного ребёнка, обладающими специфическим чувством юмора. Вскоре нашлись и другие желающие таким специфическим образом наказать отпрыска.

У клоуна появились подражатели, а видео с испуганными ими детьми стали отдельным "жанром". Личность Морщин при этом до сих пор остаётся неизвестной.

Премьера фильма Майкла Бича Николса состоится 4 октября.

А здесь вы можете ознакомиться с нашим обзором художественных фильмов о клоунах-убийцах.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Джанабаева ушла от Меладзе 06.09.2019
Гитарист Дэн Уорнер умер, спустившись со сцены 06.09.2019
30-летняя певица Рей Харрис погибла в ДТП 06.09.2019
Вышел тизер фильма "Хищные птицы" с Марго Робби 06.09.2019
⧣ США
Фото: youtube.com
Вышел трейлер продолжения мультсериала "Разочарование" 06.09.2019
Актриса из "Ангелов Чарли" Кэрол Линли умерла от сердечного приступа 06.09.2019
Назван исполнитель одной из главных ролей в сериале "Властелин колец" 05.09.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фэнтези-хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно" 05.09.2019
Вышел трейлер российского мистического триллера "Девятая" 05.09.2019
Трейлер: МакКонахи, Ривз, Динклейдж, Камбербэтч, Бри Ларсон и другие 05.09.2019
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
Фильм ужасов "Я иду искать" возглавил российский прокат 02.09.2019
Умер сценарист "Черного Плаща" и "Утиных историй" Гордон Брессак 31.08.2019
Вышел трейлер режиссерской версии этнохоррора "Солнцестояние" 28.08.2019