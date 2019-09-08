Вышел трейлер документалки про страшного клоуна

Только что вышедший сиквел успешного хоррора 2017 года "Оно" вновь привлёк внимание к образу злобного клоуна. А тут ещё и "Джокер" в Венеции поставил всех на уши. Словом, неудивительно, что именно сейчас в Сети появился трейлер документального фильма "Клоун Морщины".

Клоун промышлял в американском штате Флорида, став знаменитостью благодаря вирусному видео, где он зловеще вылезал из-под кровати, пугая ребёнка.

Впоследствии выяснилось, что Морщины был нанят родителями непослушного ребёнка, обладающими специфическим чувством юмора. Вскоре нашлись и другие желающие таким специфическим образом наказать отпрыска.

У клоуна появились подражатели, а видео с испуганными ими детьми стали отдельным "жанром". Личность Морщин при этом до сих пор остаётся неизвестной.

Премьера фильма Майкла Бича Николса состоится 4 октября.

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