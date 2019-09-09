МАЗ с "еврокабиной": стала известна цена и объем выпуска

В мае 2018 года с конвейера Минского автомобильного завода сошёл первый тягач нового поколения с индексом 5440М9. Реальное же производство грузовика стартовало в начале текущего года. "Российской газете" стало известно, сколько завод собрал "евротягачей" и какова стоимости модели.

По нашим данным, на сегодняшний день белорусы выпустили и реализовали всего шесть товарных экземпляров МАЗ-5440М9, при этом все они переданы перевозчикам из Минска. Мазовцы собирают свою новую модель исключительно мелкосерийно, по предзаказам. По-настоящему серийное производство должно стартовать в конце 2019 года.

Седельный тягач можно приобрести по 100% предоплате. Это объясняется тем, что модель состоит из очень дорогих комплектующих, завод не хочет попросту расходовать деньги. Срок исполнения заказа составляет три месяца. К тому же, на разработку 5440М9 были выделены бюджетные средства, поэтому по условиям госпрограммы МАЗу к отчетному периоду нужно изготовить определённое количество образцов.

Что же касается ценника, то серийный МАЗ-5440М9 в максимально возможном исполнении обойдётся в 6,5 млн рублей. Пока автомобиль можно экспортировать в Россию и другие страны Таможенного Союза, но также планируются поставки в страны Европы.

В список самого оснащённого грузовика входят: ABS, система курсовой устойчивости ESC, центральный замок с пультом ДУ и электростеклоподъемники. Также имеется GPS-навигатор, ретардер, адаптивный круиз-контроль, система контроля полосы движения, система автоматического экстренного торможения при обнаружении препятствий и многое другое.

Напомним, первый прототип 5440M9 впервые дебютировал в 2014 году в честь 70-летия Минского автозавода. С тех пор машина проходила суровые испытания на полигонах европейских стран, в том числе и в России. МАЗ-5440M9 является флагманом нового семейства минских грузовиков. В перспективе завод собирается расширить линейку техники с новой кабиной.

Салон 5440M9 "скроен" с нуля - передняя панель эргономична, появились новая комбинация приборов, два увеличенных спальных места, полки, два багажных отсека по 200 литров каждый. На самом деле интерьер напоминает немецкую "аксоровскую", да и в целом грузовик по всем параметрам проигрывает своему основному конкуренту - новейшему премиальному тягачу КамАЗ-54901, о котором "РГ" рассказывала недавно.

"Евротягач" оснащён 475-сильным дизельным двигателем Mercedes-Benz экологического класса "Евро-6", который агрегатируется с роботизированной коробкой передач того же производителя. Задний мост также взяли у немцев. Седельный тягач с колесной формулой 4x2 в снаряженном состоянии весит 8,25 тонны и способен везти автопоезд общей массой до 44 тонн. Два топливных алюминиевых бака вмещают суммарно до 1100 литров топлива.