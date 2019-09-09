Mitsubishi Pajero снимут с производства и заменят новой моделью

В Японии у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - дни модели на домашнем рынке сочтены. Но для ряда стран автомобиль остаётся востребованным, особенно для рынков ЮАР и Австралии. Однако и им вскоре придётся обливаться слезами по поводу отправки внедорожника на пенсию.

Изданию CarAdvice удалось побеседовать с Ашвани Гупта, глобальным операционным директором Mitsubishi Motors. Почти на все вопросы он ответил, что рано о чём-либо говорить, но кое-какие намёки всё-таки сделал. Одно он сказал определённо: дата прекращения выпуска и продаж для конкретного рынка уже определена, но в каждой стране это будет в разный период времени, отметив, что по мировым стандартам Mitsubishi Pajero является нишевой моделью. Это буквально означает, что компания будет инвестировать в развитие новинок, которые имеют более широкую аудиторию.

Господин Гупта попросил не забегать вперёд и дождаться премьеры нового SUV на модульной платформе для автомобилей C- и D-класса, которая разрабатывается совместно с Nissan. Предполагается, что это будет семиместный внедорожник, который встанет на ступень выше нынешнего Outlander.

Самое смелое предположение, что это будет "близнец" нового Pathfinder. Топ-менеджер подчеркнул, что на новой платформе могут выпускаться SUV разных сегментов.

Ранее предполагалось, что у Pajero появится прямой наследник, а поможет в этом кооперация с Nissan, у которой есть соразмерный Patrol, буквально недавно прошедший комплексный рестайлинг. Получается, если Pajero и Patrol уходят со сцены, то сольная партия останется за Toyota Land Cruiser.

В России в настоящее время можно купить Mitsubishi Pajero начиная от 2 989 000 рублей. Внедорожник представлен с трёхлитровым V6 мощностью 174 л.с. и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач.